Acre desiste de ação na Justiça Federal para contratação de profissionais sem Revalida

Na edição do Diário Oficial desta sexta-feira, 29, o Governo do Acre publicou o edital Nº 012 Seplag/CBMAC, que retifica o certame nº 011/2022 – Seplag/CBMAC, alterando o dia do teste de aptidão física aplicado em Cruzeiro do Sul, que será agora realizado no dia 10 de maio. Os demais itens e subitens permanecem.

Para verificar os locais, horário, e outras informações da segunda etapa, o candidato pode acessar o endereço eletrônico do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) – www.ibfc.org.br, na aba Local de Prova.

Outras dúvidas podem ser consultadas por meio do Serviço de Atendimento ao Candidato – SAC, do IBFC pelo telefone (11) 4788-1430, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 7h às 15h30 ou no site da instituição.

Confira o edital Nº 012, que está na página 18 do Diário Oficial.