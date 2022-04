3º repasse de abril do FPM de R$25,8 milhões cai hoje (29) para prefeituras do Acre

Uma intensa massa de ar frio polar está se formando na região da Antártica e uma nova friagem com temperaturas noturnas de até 15°, deve chegar no Acre no dia 4 de maio.

Segundo informações do portal O Tempo Aqui, a alta pressão atmosférica se deslocará pela América do Sul, e passará desde o extremo sul até o norte, provocando uma queda brusca nos termômetros, tanto no estado acreano, quanto em Rondônia, Mato Grosso, no sul de Goiás e no sul e oeste do Amazonas.