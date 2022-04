Neném cobra reforma do Ginásio de esporte de Marechal Thaumaturgo

As declarações do ex-senador e governador do Acre, Jorge Viana, sobre a precariedade da BR-364, principal estrada que liga a capital Rio Branco a Cruzeiro do Sul, ao afirmar que na época do PT a rodovia estava “muito melhor”, desencadeou reações na Assembleia Legislativa. O deputado Roberto Duarte (Republicanos) tratou de lembrar que nos governo do PT foram gastos mais de R$ 2 bilhões e entregaram uma obra de péssima qualidade.

“Os governos petistas gastaram quase R$ 2 bilhões nesta estrada e entregaram uma obra de péssima qualidade, uma verdadeira porcaria, para a população do estado do Acre, tanto é verdade que até hoje o Dnit sequer recebeu essa “obra mal executada” do estado do Acre. Uma pergunta que não podemos deixar de fazer é quanto os deputados federais e senadores do estado do Acre destinaram de suas emendas para a manutenção da BR 364 que liga Rio Branco a Cruzeiro do Sul ?? Importante que a população faça essa pergunta para os parlamentares federais que elegeram na última eleição, principalmente para os parlamentares da região do Juruá”, exclamou Duarte.