Governo autoriza desapropriação de imóveis para construção de pontes

Por meio de decretos publicados no Diário Oficial do Estado (DOE) na última segunda-feira (25), o governador Gladson Cameli declarou de utilidade pública, para fins de desapropriação, os imóveis, benfeitorias, direitos, posses e propriedades contidos nas áreas onde serão construídas as pontes de Xapuri e de Sena Madureira.

No caso de Xapuri, a medida se destina à construção da ponte sobre o Rio Acre, ligando a região central da cidade ao bairro Sibéria. Conforme o memorial descritivo, a área sujeita a desapropriações possui 14.545,65 m². Em Sena Madureira, onde será construída, segundo o projeto do governo, uma segunda ponte sobre o Rio Iaco, a área é de 17.403,71 m².

Os decretos assinados pelo governador Gladson Cameli estabelecem que o Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre – DERACRE – fica expressamente autorizado a promover os atos pertinentes à fase executória da desapropriação conforme disposto em lei (art. 5º, alínea “d” e “i”, do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941).

As duas pontes são promessas de campanha do governante acreano e são aguardadas com muita ansiedade pelas populações dos dois municípios. Em Xapuri, a ordem de serviço foi assinada no dia 5 de março deste ano. Em Sena Madureira o ato foi realizado no dia 24 do mesmo mês. As duas obras, custarão, respectivamente, R$ 40 milhões e R$ 36 milhões.

Com comprimentos totais de 340 metros em Xapuri e 352 metros em Sena Madureira, incluindo-se as rampas de acesso, as duas pontes ligarão comunidades historicamente isoladas pelos rios Acre e Iaco aos centros urbanos dos dois municípios, assim como proporcionarão a facilidade de acesso às regiões rurais dessas localidades, além da escoação de produtos.