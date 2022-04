Flávio Bolsonaro chega ao Acre em apoio à pré-candidatura de Márcia Bittar ao Senado

A ex-senadora pelo Acre e ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva foi a convidada de Rogério Vilela no Podcast, Inteligência Ltda, um dos mais importantes do Brasil na atualidade, que tem mais de um milhão de inscritos no YouTube.

Marina falou de política, de meio ambiente e temas espinhosos como aborto, quando disse ser contrária ao aborto, mas que não concorda que uma mulher seja criminalizada.

Mas foi quando contou sua história quando na sua infância perdeu em seis meses a mãe, duas irmãs, um primo e um tio. “O meu pai entrou em profunda depressão e eu me lembro que ele ficou na rede sentado e não conseguia levantar. Nossa conta com o marreteiro foi aumentando e um dia esse moço que passava na estrada de barro uma vez por semana e desci para comprar algumas coisas para casa, como leite para minha irmã e ele disse que não dava mais para vender porque a conta do seu pai tava muito alta”, disse Marina.

A ex-senadora conta que resolveu honrar o nome do pai. “Meu pai naquela situação de depressão junto com a minha irmã, e eu disse vou honrar o nome do meu pai. A gente tinha um paiol até o teto de arroz. Eu entrava lá dentro cedinho, batia arroz até meio dia, saía para almoçar e quando terminava voltava e ficava até escurecer batendo arroz. Quando o marreteiro passou cinco dias depois, tinha um monte de saca de arroz na frente da estrada. Ele perguntou quem bateu esse arroz todo? e eu respondi que tinha sido meu pai”, falou Marina, deixando Vilela emocionado com a história.

Veja o vídeo: