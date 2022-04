Bittar diz que não sabe se o governador foi convidado para evento com Flávio Bolsonaro e fica em silêncio sobre lançar candidatura ao governo

O governador Gladson Cameli publicou no Diário Oficial desta terça-feira, 26, novas mudanças na cúpula da Polícia Civil do Acre.

Cameli exonerou os delegados Alberto Dalacosta Filho, do cargo de Corregedor Adjunto, Martins Fillus Cavalcante Hessel, que era diretor na PC.

Para o lugar dos dois, o governador nomeou a delegada Juliana de Angelis Carvalho Drachenberg como nova Corregedora Adjunta e o delegado Nilton César Boscaro.

As mudanças fazem parte da reformulação da Polícia Civil após a volta de Henrique Maciel ao cargo de diretor-geral da entidade.

Na mesma edição do Diário desta terça-feira, Henrique Maciel promove mudanças no comando de praticamente todas as delegacias da capital.

Destaque vai para a Delegacia de Combate à Corrupção (Deccor), onde o delegado Pedro Resende deixa o cargo de delegado titular e vai assumir o delegacia adjunta no bairro do Tucumã

Veja outras mudanças de delegados:

Karlesso Nespoli deixa a Delegacia de Repressão ao Narcotráfico – DENARC e Delegacia Adjunto na Delegacia de Polícia Especializada no Combate à Corrupção- DECCOR e vai ser adjunto na 3ª Regional;

Fabrizzio Leonard da Silva Sobreira deixa a Delegacia Central de Flagrantes – DEFLA; e vai para Delegacia de Policia da 3ª Regional, exercendo a função de Delegado Adjunto.

Rodrigo Noll Comaru sai da Divisão Especializada de Investigações Criminais – DEIC exercendo suas funções no Grupo de Enfrentamento aos Crimes contra a Ordem Tributária e Financeira – GECOT e vai para Delegacia de Polícia da 1ª Regional.

Alex Danny Tavares Dos Santos sai da Delegacia Especializada em Flagrantes – DEFLA e assume a Delegacia de Polícia da 1ª Regional, exercendo a função de Coordenador.

Yvens Dixon Moreira Aragão De Lima deixa a coordenação da Delegacia de Polícia da 1ª Regional e é transferido para a Delegacia de Polícia Civil do Tucumã

Alcino Ferreira de Sousa Júnior sai Dan Divisão Especializada de Investigações Criminais – DEIC, para exercer a função de Coordenador e assume a titularidade da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa – DHPP

Igor Moura de Brito deixa a Delegacia de Polícia Civil do Tucumã e lotado na Delegacia de Repressão ao Narcotráfico – DENARC

Vanderlei Scherer Thomas é retirado da Direção Geral da Polícia Civil e vai para a Delegacia Central de Flagrantes – DEFLA

Airton Vasconcelos de Alencar Filho sai da Delegacia de Polícia da 3ª Regional e é transferido para a 2ª Regional

Ricardo Castelo Rodrigues Casas sai da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa – DHPP é assume a Delegacia de Polícia Especializada no Combate à Corrupção-DECCOR

Felipe Gonçalves Martins é exonerado da função de Delegado Adjunto na Delegacia Especializada no Combate à Corrupção – DECCOR