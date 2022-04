Pesquisa: Lula lidera com 41%; Bolsonaro tem 32%, e Ciro, 9%

Pesquisa BTG/FSB divulgada hoje aponta o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como líder na disputa presidencial, com 41% das intenções de voto, e o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) em segundo lugar, com 32%, no cenário principal com 12 pré-candidatos. O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) aparece na terceira posição, com 9%. Esse resultado é para o levantamento estimulado, quando os entrevistados recebem uma lista prévia de nomes de pré-candidatos.

O ex-governador de São Paulo João Doria (PSDB) e o deputado federal André Janones (Avante) têm 3%; a senadora Simone Tebet (MDB) e Vera Lúcia (PSTU), 1%; José Maria Eymael (DC), o empresário Felipe D’Ávila (Novo), Sofia Manzano (PCB), o deputado federal Luciano Bivar (União Brasil) e Leonardo Péricles (UP) não pontuaram. Considerando a margem de erro, que é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, todos esses pré-candidatos estão tecnicamente empatados.

Não é possível comparar os resultados com a pesquisa anterior, divulgada em março, já que houve mudança nos nomes dos pré-candidatos apresentados aos entrevistados. Entre as opções, não constam mais os nomes do ex-juiz Sergio Moro (União Brasil) e do ex-governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite (PSDB); entraram na lista José Maria Eymael, Vera Lúcia, Sofia Manzano, Luciano Bivar e Leonardo Péricles.

Na pesquisa de março, Lula apareceu em primeiro lugar, com 43% das intenções de voto; Bolsonaro era o segundo, com 29%; Moro e Ciro tinham 9% e 8%, respectivamente, empatados dentro da margem de erro; Doria, Janones e Eduardo Leite ficaram com 2% cada; e Tebet, com 1% — também empatados pela margem de erro. D´Ávila (Novo) não havia pontuado.

A pesquisa ouviu 2.000 eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 22 e 24 de abril. As entrevistas foram feitas por telefone. O índice de confiança do levantamento é de 95%. A pesquisa foi feita pelo Instituto FSB, contratada pelo banco BTG Pactual e registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número de protocolo BR-04676/2022.

Veja a seguir os cenários testados para o 1º turno

Cenário principal:

Lula (PT): 41%

Bolsonaro (PL): 32%

Ciro Gomes (PDT): 9%

João Doria (PSDB): 3%

André Janones (Avante): 3%

Simone Tebet (MDB): 1%

Vera Lúcia (PSTU): 1%

José Maria Eymael (DC): 0%

Felipe D’Ávila (Novo): 0%

Luciano Bivar (União Brasil): 0%

Leonardo Péricles (UP): 0%

Nenhum: 6%

Branco/nulo: 2%

Não sabe/não respondeu: 1%

Cenário 2:

Lula (PT): 39%

Bolsonaro (PL): 31%

Ciro Gomes (PDT): 13%

André Janones (Avante): 4%

Simone Tebet (MDB): 2%

Felipe D’Ávila (Novo): 1%

Nenhum: 6%

Branco/nulo: 2%

Não sabe/não respondeu: 2%

Cenário 3

Lula (PT): 41%

Bolsonaro (PL): 32%

Ciro Gomes (PDT): 11%

Eduardo Leite (PSDB): 3%

André Janones (Avante): 3%

Felipe D’Ávila (Novo): 1%

Nenhum: 6%

Branco/nulo: 1%

Não sabe/não respondeu: 1%

Pesquisa espontânea

Na pesquisa espontânea, quando os entrevistados não recebem uma lista prévia de pré-candidatos, Lula lidera com 36% das intenções de voto. Bolsonaro tem 30%. Ciro ficou com 4%. Veja o resultado a seguir:

Lula (PT): 36%

Bolsonaro (PL): 30%

Ciro Gomes (PDT): 4%

Outros: 4%

Nenhum: 5%

Branco/nulo: 5%

Não sabe/não respondeu: 16%

Cenários com 3 candidatos

A pesquisa também fez sondagens com cenários de apenas três candidatos no 1º turno. Veja o resultado a seguir:

Cenário 1:

Lula (PT): 45%

Bolsonaro (PL): 34%

Ciro Gomes (PDT): 14%

Nenhum: 4%

Branco/nulo: 2%

Não sabe/não respondeu: 0%

Cenário 2:

Lula (PT): 49%

Bolsonaro (PL): 35%

João Doria (PSDB): 9%

Nenhum: 5%

Branco/nulo: 2%

Não sabe/não respondeu: 0%

Cenário 3:

Lula (PT): 49%

Bolsonaro (PL): 36%

Eduardo Leite (PSDB): 8%

Nenhum: 5%

Branco/nulo: 2%

Não sabe/não respondeu: 0%

Cenário 4:

Lula (PT): 49%

Bolsonaro (PL): 36%

Simone Tebet (MDB): 8%

Nenhum: 5%

Branco/nulo: 2%

Não sabe/não respondeu: 0%

Cenário 5:

Lula (PT): 49%

Bolsonaro (PL): 35%

André Janones (Avante): 8%

Nenhum: 6%

Branco/nulo: 2%

Não sabe/não respondeu: 1%

Cenário 6:

Lula (PT): 50%

Bolsonaro (PL): 37%

Felipe D’Ávila (Novo): 5%

Nenhum: 5%

Branco/nulo: 2%

Não sabe/não respondeu: 1%

Simulações de 2º turno

A pesquisa BTG/FSB também fez a simulação de nove cenários para o segundo turno da corrida ao Palácio do Planalto. Lula vence em todos os cenários em que está presente, enquanto Bolsonaro perde para Ciro e empata, dentro da margem de erro, com Doria, Leite e Tebet.

Veja os resultados a seguir:

Cenário 1:

Lula (PT): 52%

Bolsonaro (PL): 37%

Nenhum: 6%

Branco/nulo: 3%

Não sabe/não respondeu: 1%

Cenário 2:

Lula (PT): 52%

João Doria (PSDB): 19%

Nenhum: 17%

Branco/nulo: 10%

Não sabe/não respondeu: 1%

Cenário 3:

Lula (PT): 48%

Ciro Gomes (PDT): 27%

Nenhum: 16%

Branco/nulo: 9%

Não sabe/não respondeu: 1%

Cenário 4:

Lula (PT): 51%

Simone Tebet (MDB): 22%

Nenhum: 17%

Branco/nulo: 9%

Não sabe/não respondeu: 2%

Cenário 5:

Lula (PT): 52%

Eduardo Leite (PSDB): 22%

Nenhum: 16%

Branco/nulo: 8%

Não sabe/não respondeu: 1%

Cenário 6:

Ciro Gomes (PDT): 46%

Bolsonaro (PL): 39%

Nenhum: 10%

Branco/nulo: 4%

Não sabe/não respondeu: 1%

Cenário 7:

Bolsonaro (PL): 40%

João Doria (PSDB): 39%

Nenhum: 14%

Branco/nulo: 7%

Não sabe/não respondeu: 1%

Cenário 8:

Bolsonaro (PL): 41%

Eduardo Leite (PSDB): 37%

Nenhum: 13%

Branco/nulo: 7%

Não sabe/não respondeu: 1%

Cenário 9:

Bolsonaro (PL): 41%

Simone Tebet (MDB): 37%

Nenhum: 14%

Branco/nulo: 8%

Não sabe/não respondeu: 1%

A FSB Pesquisa é um instituto fundado em 2008 e ligado ao grupo FSB Comunicação, que presta serviços a empresas e órgãos públicos. A empresa realiza levantamentos sobre intenções de voto para presidente desde a eleição de 2010. Essas pesquisas são realizadas principalmente por meio de entrevistas feitas por operadores treinados a eleitores por telefone.