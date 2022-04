Mototaxista recebe corrida, é rendido por criminoso e morto com tiro na cabeça

O motociclista de aplicativo Alderlan da Silva de Lima, de 31 anos, foi executado com um tiro na cabeça na noite deste domingo, 24, no km 4 do Ramal do Macarrão, no bairro Belo Jardim, no segundo distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Alderlan recebeu uma corrida pelo aplicativo e ao chegar ao local para pegar o passageiro, desconfiou da situação e enviou a sua localização tempo real para sua namorada. Ele foi rendido por um homem não identificado que em posse de uma arma de fogo, levou a vítima até ao Ramal do Macarrão, numa região muito escura e lá efetuou um tiro na cabeça do trabalhador. Após a ação, o criminoso fugiu do local.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, mas quando os paramédicos chegaram, Alderlan já se encontrava sem vida.

A área foi isolada pelos Policiais Militares do 2° Batalhão para os trabalhos do perito em criminalística. O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos. A motocicleta foi levada por um guincho até a Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.

O caso será investigado pelos agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).