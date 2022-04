Estudante já pode entrar com recurso contra isenção do Enem negada

Dois homens naturais de Porto Velho, no estado de Rondônia, foram presos na noite deste domingo (24) por integrantes do Grupo Especial de Fronteira (Gefron) quando tentavam cruzar a fronteira do Brasil com a Bolívia com um automóvel roubado. Um deles é reincidente.

Apresentados na Delegacia Geral de Polícia de Epitaciolândia, foram autuados por receptação dolosa e serão transferidos para a capital.

De acordo com o delegado Rêmulo Diniz, os dois homens já vinham sendo monitorados pelo Gefron, já que recentemente estes teriam conseguido cruzar a fronteira com uma caminhonete S-10 roubada.

No domingo, eles faziam mais uma tentativa, desta vez com um veículo Fiat Pálio, mas acabaram presos com a mão na massa.

“Um deles, inclusive, é foragido da justiça e responde por crimes de receptação e roubo de carros”, disse o delegado.

Os policiais civis não pararam por aí, já que mais tarde, em outra abordagem, prenderam mais um ladrão de veículos automotores. Um homem de 26 anos tentava cruzar a fronteira com uma motocicleta roubada na capital. Ele tinha em seu poder considerável quantia em dinheiro.