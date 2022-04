Acre retoma calendário junino com apresentação de quadrilhas

O projeto do senador Sérgio Petecão de levar internet a comunidades isoladas do Acre já está em execução em, pelo menos, nove municípios do estado. Estão sendo instalados 19 pontos de internet em Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Plácido de Castro, Porto Walter, Santa Rosa do Purus, Brasileia, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia e Sena Madureira.

As maiores beneficiadas são escolas da rede pública de ensino. Com investimentos no valor de R$ 400 mil, as unidades estarão conectadas à rede mundial de computadores. Os professores terão mais recursos para levar educação de qualidade e os alunos terão acesso aos mais variados conteúdos, melhorando significativamente a aprendizagem.

O senador Sérgio Petecão usou as redes sociais para parabenizar os técnicos enviados pela Telebrás, que estão trabalhando na instalações. “Para mim, eles são guerreiros, vieram dos grandes centros e estão conhecendo de perto as dificuldades dos nossos povos isolados”, afirmou Petecão.

Por meio de vídeo, um dos membros da equipe relata as dificuldades que estão sendo enfrentadas para garantir a instalação dos equipamentos em Marechal Thaumaturgo e Santa Rosa do Purus, municípios do estado isolados por terra.

De acordo com Petecão, uma das cidades mais atendidas é Santa Rosa do Purus, que contará com pontos de internet nas comunidades isoladas de Balbino, Beija-Flor, Novo Marinho, Moacir e Chandeless. O parlamentar precisou ampliar os investimentos, já que a maioria dessas localidades não possuía sistema de geração de energia.

“Para atender essas comunidades de Santa Rosa do Purus, tivemos que garantir recursos também para aquisição de equipamentos de geração de energia solar, só dessa forma é possível ter energia para ligar os aparelhos da internet”, explicou Petecão.

Confira os vídeos: