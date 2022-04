Acreano participará da nova temporada do The Voice Kids, na TV Globo

A terceira temporada do The Voice Kids já tem data marcada, e mais um acreano participará do show de talentos. Trata-se do tenor Arthur Marçal, que faz parte do Conservatório de Música do Vale do Juruá. Natural de Cruzeiro do Sul, ele ingressa ao time dos candidatos na atração que deve estrear em maio na TV Globo.

Outros talentos da nossa região também já participaram do programa, como a cantora Lóren Medeiros e o professor de música Gustavo Matias, que chegou até a final.