Diário do Acre / Rio Envira / Comunidades Barés e Curralinho / Feijó

A correria começou cedo. Ainda era madrugada quando embarcamos nosso bote na carroça, caminhando tranquilamente pelas ruas desertas de Feijó o boi seguia rumo ao porto.

No porto, retiramos a canoa e a colocamos na água para dar início a nossa viagem. Raylane, minha esposa, vestiu minha capa para escapar do friozinho da madruga; Cabeça embarcou por último; no timão, André, nascido e criado na comunidade Curralinho, era o nosso guia.

O Envira estava enchendo, mesmo aparentemente sem haver muita chuva. Por todo o rio descia uma pauzada e formava alguns balseiros. A serração cobria o ambiente e fazia a madrugada ainda mais fria. Comentei com a Raylane que era a friagem anunciada pelo Friale, mas o sol começava a despontar no horizonte fazendo o mago do tempo errar mais uma vez.

Três horas rio acima, já na comunidade Barés, chegamos na casa do Biapino, sindicalista antigo, do tempo da fundação do sindicato. Gabou o trabalho do Cabeça no tempo que ele foi presidente, sem esquecer dos velhos amigos Juarez e Zequinha, que sempre estiveram na luta sindical.

Biapino me falou da história do seringal e a pendenga com a Funai, quando tentaram tirá-los dali. Lembrou, que graças ao sindicato e a alguns companheiros, não perderam a terra. Enquanto conversávamos, foi juntando gente da comunidade e quando menos esperávamos já era uma reunião. A garrafa de café rodava junto com a conversa, que sempre terminava com um ou outro indignado com o preço de tudo.

Cabeça disse que uma parte da minha família era de Feijó e logo todos perguntaram de quem eu era filho. Expliquei e dona Vanda, esposa do Biapino, já foi me dizendo que éramos parentes. Contou que ainda jovenzinha ficou órfã de mãe e foi morar e trabalhar na casa da minha falecida vó Maria. Fomos pra cozinha tomar um açaí e bacaba, enquanto dona Vânia perguntava por todos da família e lembrava da infância. Disse que vez ou outra falava na cidade com tio Chico. Tirei uma foto com ela e prometi levar lembrança a todos.

Enquanto tomávamos o açaí, Junior, filho do Biapino, foi me contar de um comício que certa vez aconteceu ali perto. Disse que o comício estava bom e todos da comunidade estavam por lá. Quando chegou a vez do Pedro Mucura falar, todos foram saindo, só ficou um. Pedro Mucura continuou seu discurso como se fosse uma multidão e não deixou de agradecer ao homem que permaneceu. Porém, o cara gritou de lá: “eu também já vou, seu Pedro, só estou esperando o meu camburão, que o senhor está em cima”.

Duas voltas adiante chegamos no Curralinho, na varanda da casa da Maria. Pingo admirava o rio, fomos subindo e nos abancando na varanda. Com pouco tempo, Maria veio ao nosso encontro e nos deu boas vindas. Conheci Maria na assembleia do STTR de Feijó. Reencontrá-la na sua comunidade foi uma felicidade. Não demorou e o Tonhão, outro filho da Maria, chegou por lá. Segundo Pingo e André, Tonhão sempre foi o irmão mais gaiato, e ele fazia jus à fama.

Tonhão dava conta de tudo da comunidade. Falou de um vizinho, pequeno igual rabo de tatu de couro, e me contou que na aldeia ali pertinho tem uma índia que diz ter 126 anos e que ainda está atrás de um marido.

Nosso barqueiro também tinha boas histórias. Contou da viagem que fez com uns americanos para as aldeias e que durante os 6 dias da viagem eles não tomaram banho nenhuma vez. Mas ele disse que ficou intrigado mesmo era que eles trouxeram a bolsa cheia de coisas, entraram na mata com elas, saíram com a bolsa vazia e no último dia voltaram pra buscar. Sugeri que fossem câmeras, mas ele não se convenceu e ficou o mistério.

Maria chamou pra almoçar peixe frito, peixe cozido e galinha caipira. Tratei de fazer um pirão de peixe. Maria perguntou o que queríamos fazer com o capadinho que o Tonhão matou. Era pro almoço falou o Cabeça. A comunidade estava sem luz e consequentemente sem telefone ha três dias. Não deu de avisar e o porco não virou churrasco. “Deixa que a gente leva”, avisou Cabeça enquanto comia peixe frito.

Voltamos para a varanda onde o vento fazia a curva junto com o rio. Raylane batia fotos maravilhada com tanta beleza. Eduardo, vizinho do outro lado do rio, encostou e nos convidou para passar lá antes de ir embora. Embarcamos e fomos visitar Eduardo. Ele nos ofereceu umas bananas madurinhas, prata e maçã, um café e muita prosa.

Eduardo mostrava com orgulho a casa nova, ainda por terminar, mas feita com muito esmero. A hora avançava e André nos chamou pra seguir viagem e não termos que navegar à noite, ninguém tinha uma lanterna. Descendo o rio a viagem fica mais curta. O sol se punha no horizonte e calmamente nos despedíamos das barrentas águas do rio Envira. Não nos deixaram pagar pelo porco, mas nos comprometemos de pagar na próxima vinda. Esse era o modo de terem certeza que por esses dias voltaremos lá.