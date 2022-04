Trio que matou idoso por R$ 5 mil será julgado pelo Tribunal do Júri

Foto: Sérgio Vale/ac24horas

O último jogo do Campeonato Acreano foi disputado nesta quinta-feira, 21. Ao contrário do que se imaginava, Galvez e Rio Branco não entraram em campo na Arena da Floresta para decidir o título. Pelo contrário, as duas equipes apenas cumpriram tabela na competição.

Mesmo assim, após um primeiro tempo muito ruim, o estadual se despediu com muitos gols. No início da segunda etapa, Colombiano marcou para o Galvez. O Imperador ampliou em um belo gol de Wanderson Jordão. Aos 18 minutos, Matheus Nego, diminui de pênalti. Apenas três minutos depois, Ramon Mineiro driblou toda a defesa do Galvez e fez um belo gol para empatar a partida. O Imperador não se abateu e voltou à frente com Ryan. Aos 37, Lukinhas deu números finais ao jogo. Galvez 4 x 2 Rio Branco.

Com a vitória, o Galvez ficou na 4ª posição no campeonato, não terá calendário nacional mais uma vez no ano que vem e se despede da temporada só retornando no estadual de 2023. O Rio Branco foi o 5º no campeonato, mas ainda disputa o Brasileirão da Série D. No próximo domingo, 24, o Estrelão entra em campo no Florestão, às 16 horas, para a disputa da segunda rodada contra o São Raimundo, do Amazonas.