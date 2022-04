PLs que batizam Ponte do Madeira estão parados no Senado

O governador Gladson Cameli não deu folga para a tinta da sua caneta neste feriado de Tiradentes, quinta-feira, 21. Ao todo, o chefe do executivo fez cerca de 60 mudanças no governo, entre nomeações e exonerações.

Destaque para o Instituto de Meio Ambiente do Acre onde mais de uma dezena de comissionados que eram indicações do ex-secretário de Meio Ambiente, Israel Milani, foram exonerados

Confira todas as exonerações e nomeações publicadas no Diário Oficial desta quinta.

EXONERAÇÕES

HARLEI ALVES CARDOSO – CEC-3, da Secretaria de Estado de Comunicação – SECOM

IRINÉIA DA SILVA GALVÃO do Cargo em Comissão, referência CEC-6

KELLEN REGINA QUEIROZ FIGUEIREDO do Cargo em Comissão, referência CEC-1, – Sesacre

ZACARIAS GOMES BEZERRA do Cargo em Comissão, referência CEC-1, da Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE

WALESKA CRISTINA FRANÇA DE OLIVEIRA do Cargo em Comissão, referência CEC-1, da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia – SEICT

MARIO SALES DE OLIVEIRA JÚNIOR do Cargo em Comissão, referência CEC-6, da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia – SEICT

VANDERSON GOMES DE BRITO do Cargo em Comissão, referência CEC-2, da Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE

WILSON MARLON VASCONCELOS LIMA do Cargo em Comissão, referência CEC-2, da Secretária de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas – SEMAPI

ÍCARO FERNANDES RAMOS do Cargo em Comissão, referência CEC-7, da Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE

LUIZ CARLOS BERTOLETO JUNIOR do Cargo em Comissão, referência CEC-5, da Secretária de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas – SEMAPI

INÊS DO NASCIMENTO MOURÃO, do Cargo em Comissão, referência CEC-6, da Secretaria Extraordinária de Assuntos Governamentais – SEGOV

CARLOS AUGUSTO MOREIRA MAIA do Cargo de Chefe de Departamento, nomeado através do Decreto nº 5.637, de 30 de março de 2020

ANA MARIA RODRIGUES DA COSTA do Cargo em Comissão, referência CEC-4, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas – SEMAPI

MARCIO RICARDO DOS SANTOS GOMES do Cargo em Comissão, referência CEC-2, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas – SEMAPI

ELISÂNGELA DA SILVA SOUZA do Cargo em Comissão, referência CEC-1, do Instituto de Meio Ambiente do Acre – IMAC

ALBA LUIZA LIMA TOMAZ do Cargo de Chefe de Departamento, do Instituto de Meio Ambiente do Acre – IMAC

NINRODE RODRIGUES DA COSTA do Cargo em Comissão, referência CEC-1, do Instituto de Meio Ambiente do Acre – IMAC

JECSON CAVALCANTE DUTRA do Cargo de Chefe de Departamento, do Instituto de Meio Ambiente do Acre – IMAC

PAULO HENRIQUE MELO COIMBRA do Cargo em Comissão, referência CEC-1, do Instituto de Meio Ambiente do Acre – IMAC

EDEVÂNIA RIBEIRO DE OLIVEIRA do Cargo em Comissão, referência CEC-1, do Instituto de Meio Ambiente do Acre – IMAC

EDUARDO SILVA DOS SANTOS do Cargo em Comissão, referência CEC-1, do Instituto de Meio Ambiente do Acre – IMAC

CLEBSON FERREIRA ABREU do Cargo em Comissão, referência CEC-1, do Instituto de Meio Ambiente do Acre – IMAC

JACQUELINE ALVES RAMIREZ do Cargo em Comissão, referência CEC-2, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas – SEMAP

CLÉCIO ADNILO AUGUSTO GADELHA do Cargo em Comissão, referência CEC-2, da Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio – SEPA

O Presidente do IMAC, André Hassem, também publicou a exoneração de outros servidores. Sã eles: Patricia Sarkis da Cruz Fecury – CEC-4 II- Augusto Gesner Barros Areal – CEC-3 III- Leandro Lima Gadelha – CEC-3 IV- Matildes de Araujo Silva – CEC-3 V- Gabriel Arcanjo da Silva Medeiros – CEC-2 VI- Mairene Souza de Matos – CEC-2 VII- Plinio Queiroz de Lima – CEC-2 VIII- Jorge Augusto Mesquita da Costa – CEC-1.

NOMEAÇÕES

VITÓRIA SOUZA DE LIMA, para exercer o Cargo em Comissão, referência CEC-1, na Secretaria de Estado da Casa Civil – SECC

MARIA MARTA SANTIAGO DO NASCIMENTO para exercer o Cargo em Comissão, referência CEC-2, na Secretaria de Estado da Casa Civil – SECC

ANDERSON JERONIMO DA SILVA, para exercer o Cargo em Comissão, referência CEC-3, na Secretaria de Estado de Comunicação – SECOM

NATACHA MARIA PEREIRA DE LIMA para exercer o Cargo em Comissão, referência CEC-1, na Secretaria de Estado da Casa Civil – SECC.

IUÇARA ANDRADE DE SOUZA para exercer o cargo de Diretora, no Instituto de Educação Profissional e Tecnológica – IEPTEC – Dom Moacyr

MARIA MARGARIDA DANTAS DE SOUZA para exercer o Cargo em Comissão, referência CEC-6, na Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio – SEPA.

MELISSA COSTA DE OLIVEIRA para exercer o Cargo em Comissão, referência CEC-1, na Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE

FRANCISCO KATRIEL DE FARIAS BAIMA para exercer o Cargo em Comissão, referência CEC-1, na Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE.

PAULO CESAR CAMPOS FERREIRA para exercer o Cargo em Comissão, referência CEC-2, no Instituto de Meio Ambiente do Acre – IMAC

MARIA GENILSA DE OLIVEIRA SILVA para exercer o Cargo em Comissão, referência CEC-2, no Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para Mulheres – SEASDHM.

JORGE RAFAEL SOARES MAIA para exercer o Cargo em Comissão, referência CEC-7, na Secretaria de Estado de Infraestrutura – SEINFRA.

RAFAEL SILVA DE MESQUITA para exercer o Cargo em Comissão, referência CEC-3, na Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE

ALINE OLIVEIRA DOS SANTOS, para exercer o Cargo em Comissão, referência CEC-1, na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG

THAMIRYS RIBEIRO ANDRADE para exercer o cargo de Chefe de Departamento, na Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE

UNAILA MATIAS MIRANDA, para exercer o Cargo em Comissão, referência CEC-1, na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG.

GARISSON PLÍNIO SARAH MESSIAS para exercer o cargo de Diretor, na Secretaria de Estado da Casa Civil – SECC.

Nomear JUNIOR CESAR DA SILVA, para exercer o Cargo de Diretor no Instituto de Identificação da Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC.

VANGLEISSON SILVA DE FIGUEIREDO para exercer o Cargo em Comissão, referência CEC-1, na Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes – SEE

KÉRCIA LORRANY GOMES OLIVEIRA para exercer o Cargo em Comissão, referência CEC-1, na Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE

OBEDE PEREIRA MOURA para exercer o Cargo em Comissão, referência CEC-1, na Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes – SEE.

RAIMUNDA NONATA DOMINGOS MARTINS para exercer o Cargo em Comissão, referência CEC-1, na Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio – SEPA.

r MARIA NEIRIANE FERREIRA DE ALENCAR para exercer o Cargo em Comissão, referência CEC-1, na Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes – SEE.

MÁRIO CORREIA DE SENA para exercer o Cargo em Comissão, referência CEC-2, na Secretaria de Estado de Comunicação – SECOM.

TAUANA ANDRADE para exercer o Cargo em Comissão, referência CEC-1, na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG.

ARTEMISIA ALMEIDA DE LIMA para exercer o Cargo em Comissão, referência CEC-1, na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG.

JOSE MOTA DA SILVA para exercer o Cargo em Comissão, referência CEC-4, na Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE.

LUCÉLIA DE SOUSA RODRIGUES para exercer o Cargo em Comissão, referência CEC-3, na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Políticas Indígenas – SEMAPI.

FRANCILENE SILVA DE SOUSA para exercer o Cargo em Comissão, referência CEC-5, na Secretaria de Estado Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Regional – SEDUR

KELFI MACLEY FERREIRA MELO para exercer o Cargo em Comissão, referência CEC-4, na Secretaria de Estado Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Regional – SEDUR.

PRICILA ANDRADE VITORINO para exercer o Cargo em Comissão, referência CEC-3, na Secretaria de Estado Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Regional – SEDUR

ROSÂNGELA MENDES BARBOSA para exercer o Cargo em Comissão, referência CEC-2, na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Regional – SEDUR.

ODLAN DA ROCHA FERREIRA para exercer o Cargo em Comissão, referência CEC-3, na Secretaria de Estado Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Regional – SEDUR.

SANDY LIRA DA SILVA para exercer o Cargo em Comissão, referência CEC-2, na Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes – SEE.

JAQUELINA ALVES RAMIREZ Para exercer Cargo em Comissão – Referência CEC- 2, do Instituto de Meio Ambiente do Acre – IMAC