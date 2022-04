Novas logomarcas dos aeroportos de Rio Branco e Cruzeiro do Sul são apresentadas

Em audiência de instrução e julgamento realizada na manhã desta sexta-feira (22), no plenário da 1ª Vara do Tribunal do Júri, a juíza Luana Cláudia de Albuquerque Campos decidiu que o réu Evancley Gomes da Rocha, de 19 anos, irá à julgamento em data por ser marcada.

Ele irá responder por homicídio duplamente qualificado por ter matado a facadas o game Carlos Antônio Coutinho de Souza, de 20 anos, crime ocorrido no ano passado na região da Vila Acre, por causas passionais.

De acordo com a denúncia do Ministério Público, na noite do dia 30 de novembro do no passado, Carlos Antônio, que era gamer e influenciador de jogos eletrônicos, retornava para casa de bicicleta quando na região da Vila Acre foi atacado por Evancley Gomes da Rocha, que o atingiu com uma facada na garganta causando sua morte.

Inicialmente a Polícia Civil trabalhava com a hipótese de latrocínio (assalto seguido de morte), o que foi descartado oito dias após com a prisão do acusado por investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Em seu depoimento, Evancley disse que matou Carlos Antônio por ciúmes, já que o mesmo estava tendo um caso com sua ex-namorada, versão que as investigações comprovaram ser verdadeiras.

Agora a defesa terá dez dias para as alegações finais, quando então será conhecida a data do julgamento.