Tião Bocalom retira de pauta PL que cria novos cargos comissionados na prefeitura

Será celebrado nesta sexta-feira, 22, uma missa em lembrança do falecimento de Gleidson Dias, 44, que por 14 anos foi professor voluntário do projeto de extensão “Karatê: Um Caminho para a Educação”, na Universidade Federal do Acre.

A solenidade será realizada na Catedral Nossa Senhora de Nazaré, em Rio Branco, às 19h. Considerado com um dos maiores incentivadores desta modalidade de esporte no Acre, o profissional deixou duas filhas.

No mês passado, em celebração a tudo o que fez em prol do Karatê no Estado, seus ex-alunos iniciaram aulas para relembrar os momentos vivenciados por cada um.

Os treinos são realizados no Horto Florestal, nas tardes de domingo, e são coordenados pelos karatecas David Dias, João Almada e Jullyano Chaves.

Com 15 participantes ativos, a iniciativa ainda não está aberta para novos alunos por falta de recursos, a maioria dos lutadores são formados pelo projeto.

“O sonho dele era que o Karatê pudesse ser visto pela comunidade e pelo Poder Público como uma atividade extremamente importante para a formação do caráter, que podia livrar jovens das drogas e situações degradantes, além de auxiliar no controle da depressão, formando verdadeiros campeões. Infelizmente, o nosso Estado não tem políticas públicas voltadas para as artes marciais, nunca somos lembrados”, destacou Jullyano.

O projeto “Karatê: Um Caminho para a Educação”, foi encerrado no final de 2019, é conhecido e considerado como referência na nossa região, onde possibilitou a descoberta de muitos talentos, proporcionando vivências incríveis para os participantes, ao lado de campeões regionais, brasileiros e até mundiais.

“Estou certo de que nenhum outro personagem contribuiu tanto para a difusão do Karatê no Estado. A partir de 2015 o Acre passou a integrar a Confederação Brasileira – CBK e passamos a participar de competições de alto nível. Através do trabalho do Sensei Gleidson, tive a honra de conquistar a medalha de prata no Campeonato Brasileiro Universitário de Karatê Olímpico em 2015”, disse o faixa marrom, David Dias, que em 2017 chegou a competir na Seletiva Pré-Olímpica para compor a Seleção Brasileira nos Jogos de Tokyo2020, alcançando as finais na sua categoria.