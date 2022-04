Motorista invade contramão e quase mata motociclista na Capital

O tradicional Forró do Senadinho, que há 22 anos reúne pessoas da terceira idade na pracinha do Palácios das Secretarias, na esquina da avenida Getúlio Vargas com a Rua Benjamim Constant, no centro de Rio Branco, voltou a funcionar nesta quinta-feira (21).

A atividade estava parada há mais de dois anos, por causa da pandemia e, excepcionalmente, neste retorno vai ser realizada na sede da Sociedade Beneficente dos Operários de Rio Branco, a não menos tradicional SBORBA.

“Somente hoje o pessoal da terceira idade se reunirá aqui na SBORBA. A partir da próxima quarta-feira, o encontro voltará ao local de origem, ao lado do Palácio Rio Branco”, comentou o coordenador do evento Wilson Ferreira.

De acordo com Wilson, com a paralização do Forró do Senadinho, muitos idosos que frequentavam o local passaram a ter problemas de saúde, especialmente nas articulações, pois já estavam acostumados dançar pelo menos uma vez por semana.

“Muitos estavam com depressão. Por isso nós estávamos tentando voltar com a programação normal há algumas semanas, e somente agora, com o apoio do nosso governador e da Secretaria de Cultura, conseguimos reativar o forró que já virou atração, especialmente para a terceira idade”, disse o coordenador.

O Forró do Senadinho, que começou em 2000, quando um grupo de músicos se reuniu para tocar na pracinha na frente do Palácio da Secretaria. Algumas pessoas começaram a dançar e os encontros passaram a acontecer semanalmente.

Para o retorno, que foi marcado para às 9 horas desta quinta-feira, foi escolhida à sede da SBORBA que fica à Rua Rio Grande do Sul, próximo à UFAC Centro, que também é ponto de encontro de pessoas da terceira idade.

“Não esqueçam de trazer sua máscara, por questão de prevenção”, concluiu Wilson.