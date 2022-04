Gladson nomeia Julinho Zuza no lugar de Alysson na Segov pouco antes de decidir seu vice

Nesta quarta-feira, 20, a Corregedoria Nacional do Ministério Público realizou, em Brasília, o I Encontro Temático da Corregedoria Nacional: Inovações Estratégicas, que aconteceu no Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Entre os objetivos está o de promover maior integração, bem como o compartilhamento de boas práticas entre as Corregedorias dos ramos e unidades do MP.

O corregedor-geral do Ministério Público do Estado do Acre, Álvaro Luiz Araújo Pereira, participou do evento e foi convidado a fazer uma exposição sobre o projeto ‘Saúde Mental Importa- Orientações para o Bem-Estar Profissional”, lançado no início deste mês.

A iniciativa nasceu com a intenção de promover o bem-estar do corpo funcional do MPAC, contemplando suporte psicoterapêutico, ações educativas, debates sobre o tema, visitas presenciais, entre outras.

“Além do contexto de pandemia que causou grande impacto à saúde mental das pessoas, temos que considerar as cobranças próprias da atuação ministerial. Nós temos graves problemas sociais que dependem da intervenção do Ministério Público, pressão relacionada a prazos processuais, entre outras que afetam negativamente o ambiente de trabalho. Se quisermos ser produtivos para a sociedade, nós precisamos tratar esse tema com prioridade”, pontuou.

Corregedores-gerais presentes ao encontro manifestaram interesse em replicar a iniciativa em suas unidades ministeriais. Somente este mês, a Corregedoria do MPAC já realizou palestra sobre a síndrome de burnout, lançou um informativo quinzenal online motivacional e vai iniciar na próxima semana uma série de visitas institucionais. O corregedor-geral, acompanhado da equipe técnica, estará nos municípios de Feijó, Tarauacá e Cruzeiro do Sul.

“Os problemas de saúde mental começam a se manifestar de forma silenciosa, por isso, muitas vezes demoramos a perceber. Acredito que o contato pessoal de forma mais constante com membros e servidores vai nos ajudar a ter esse olhar mais cuidadoso, mais atento. Além disso, apostamos na aproximação e no diálogo para construir relações respeitosas que contribuam para um ambiente de trabalho saudável no MPAC”, comentou.