Bola para o mato, que o jogo é de campeonato

ATÉ AQUI, a senadora Mailza Gomes (PP), resistiu às pressões, às ameaças internas, e até de lhe tomarem a presidência do partido, para que abandonasse o projeto de tentar um novo mandato e ser candidata a deputada federal.

Ontem, ela me ligou para dizer que não deixou de ser candidata ao Senado; e que está fechando algumas conversas, para fazer o anúncio a que mandato disputará, na próxima terça-feira. Durante a conversa, ela deixou explícitas as suas dúvidas, sobre que rumo deve tomar: “Fiz toda a pré-campanha, dentro da minha estrutura, para buscar um novo mandato, mas querem colocar outro nome no meu lugar”, lamentou.

Mailza avalia que, para disputar o Senado, em termos de desafio, não existe diferença do que disputar uma vaga de deputada federal, porque os candidatos do seu partido estão com estruturas poderosas no poder, e com seus trabalhos já voltados para conquistar uma cadeira na Câmara Federal. Ela teria que começar do zero e, em pouco tempo.

A senadora não fez a declaração ao BLOG, mas não seria preciso, porque deu para se notar na sua conversa, que ela se sente muito magoada por sua lealdade política não ter sido reconhecida dentro do seu partido. E, está numa grande dúvida se sairá para senadora ou a deputada federal. E, ninguém poderá lhe tirar a razão desse sentir desprezada. É o lado negro da política.

APOSTAR NO IMPONDERÁVEL

QUEM dita o resultado, é a urna. Mas, basta dar uma olhada na chapa do PP a deputado federal, para se chegar à conclusão de que a sigla pode ficar com uma vaga, e uma segundo vaga seria apostar no imponderável. A chapa ficou bem abaixo do seu poderio, do que se previa. esperava.

CAPOTE NO JV

“A JÉSSICA será senadora. O Alan Rick está fora, e nós vamos derrotar o Jorge Viana, anote”. A frase otimista é do deputado federal Flaviano Melo (MDB) ao BLOG, após tomar conhecimento dos números da pesquisa do DELTA.

NÚMEROS NA MESA

OS números da pesquisa do DELTA, fechados ontem, que não vazaram para ninguém, serão apresentados hoje pelo instituto à cúpula do MDB. E, a partir desses dados, será anunciado, oficialmente, o candidato ao governo da sigla.

FALTA MARCAR A DATA

REUNIÃO de ontem à noite definiu a entrada do grupo da deputada federal Vanda Milani (PROS), no PSD, como candidata a senadora. Falta definir a data do anúncio.

O NEY É ESPERTO

O EX-DEPUTADO Ney Amorim é esperto, conseguiu formar uma chapa com nomes, que servirão apenas de escada para realizar seu sonho de ser deputado federal.

OU TUDO OU NADA

DERROTADO para o Senado, Ney Amorim vai jogar agora uma cartada, que poderá lhe render ser protagonista ou mero espectador, nos próximos embates eleitorais.

COMO FORÇA DE PRESSÃO

QUANDO ele admitiu que poderia ser candidato a governador, não passou de uma força de pressão, para trazer o Gladson a uma conversa sobre uma aliança.

MAIS DE QUE NINGUÉM

A EX-DEPUTADA Maria das Vitórias (PSD), mais do que ninguém, está direto na campanha do senador Petecão (PSD) ao governo. Ela é a primeira suplente do senador.

PRAZO FINAL

O DEPUTADO Jenilson Leite (PSB) recebeu o prazo até o próximo dia 5, para dizer se aceitará ou não o convite do senador Sérgio Petecão (PSD), para ser vice da sua chapa.

DUAS APOSTAS

O SENADOR PETECÃO (PSD), está perdendo tempo. O deputado Jenilson Leite (PSB), tem dois focos: o Jorge Viana disputar o Senado e o PT o apoiar para o governo; ou o Jorge sair para o governo, e ele ir para o Senado do bloco de partidos de esquerda.

ÚNICA ALTERNATIVA

O SENADOR Márcio Bittar (MDB) só trabalha com o cenário do governador Gladson colocar a Márcia Bittar (PL), na sua chapa ao Senado. Não aceitará sem reação outro desfecho. E, não tem escondido esta sua posição.

RESTARAM DOIS

NA mesa do governador, só tem dois nomes para o Senado. O do deputado federal Alan Rick (União Brasil), e o da Márcia Bittar (PL). A deputada federal Jéssica Sales disputará pelo MDB; a senadora Mailza Gomes, ele não quer; e a deputada federal Vanda Milani (PROS) foi banida do governo.

DEPOIS QUE VER

NADA de anormal que a turma do agronegócio, queira lançar candidatos a governador e ao senado. Seria bom para colocar no debate as suas teses e ver o prestígio político do grupo na urna. Não adianta só protestar.

UM ADENDO

A LEI de autoria do deputado Pedro Longo (PDT), que proíbe o uso de fogos com estampidos nas comemorações no estado, não só protege os cães, mas também idosos e portadores de autismo.

