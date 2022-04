Nora de Tchê que já foi secretária na gestão do PT é nomeada secretária do meio ambiente por Gladson

Depois de anunciar que o diretor da Segov, Flávio Pereira, só não seria secretário de Meio Ambiente do Estado se não quisesse, o governador Gladson Cameli nomeou a nora do deputado estadual Luís Tchê (PDT) Paola Daniel, para o cargo. A nomeação está no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira, 20.

Na gestão do ex-prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre, do PT, Paola foi secretária municipal de Meio Ambiente. A ex-prefeita Socorro Neri a manteve no cargo.

A secretaria de Meio Ambiente está sem titular desde o início de abril, quando o ex-secretário Israel Milani, deixou o cargo. Todos os indicados pelo grupo de Israel e da mãe dele, a deputada federal Vanda Milani, foram exonerados pelo governador Gladson Cameli.