Mesmo na pauta, recursos impetrados por Gladson no STJ sobre operação da PF não são julgados

Entrou na pauta de análise do plenário do Superior Tribunal de Justiça (STJ) na tarde desta quarta-feira, 20, véspera de feriado de Tiradentes, dois recursos impetrados pelos advogados do governador Gladson Cameli em Brasília pedindo anulação do inquérito da Operação Ptolomeu, desencadeada em dezembro do ano passado, e também pelo fim das medidas cautelares impostas a ex-membros de governo e a familiares do chefe do executivo.

Apesar de constar na pauta, os recursos que tem como relatora a ministra Nancy Andrighi, não foram julgados no plenário. Os casos prioritários julgados foram o afastamento de uma desembargadora da Bahia e a condenação de um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Roraima.

Como a Corte do STJ se reúne apenas duas vezes por mês, a análise dos recursos de Cameli devem ficar para o início de maio, provavelmente no dia 4.