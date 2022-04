Malária nas aldeias do Acre cresce 23,5% em 2021, 2º maior aumento na Amazônia

A apreensão de um menor registrada na tarde de segunda-feira (18) por integrantes de uma guarnição do 2º Batalhão da Polícia Militar fez com que a Polícia Civil descobrisse que o adolescente que portava três escopetas numa mochila na realidade trabalhava para um faccionado da região do bairro Seis de Agosto.

A polícia também constatou que no momento da prisão ele iria fazer a entrega das armas que haviam sido alugadas para a prática de crimes. O homem já está identificado e vinha sendo investigado como suspeito de participação em organização criminosa.

De acordo com as informações, os faccionados além de financiar o crime, fazem a locação de armas para a prática de assaltos e outros delitos, o que de acordo com a polícia é comum no submundo do crime.

Pelo aluguel das armas, o locador recebe parte do que foi faturado com o uso do seu arsenal. O assunto requer sigilo total, o que vem sendo feito, podendo o infrator ser preso no menor espaço de tempo possível.