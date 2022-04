Faccionado que levava mais de 400 munições para Rondônia é preso no Acre

O Centro de Idiomas da Universidade Federal do Acre (Ufac) abriu inscrição nesta segunda-feira, 18, para cursos de inglês nível iniciante, básico e intermediário. Serão 120 vagas disponibilizadas para a comunidade externa e interna, com idade a partir de 15 anos.

A iniciativa, chamada ‘Be You’, tem o objetivo de desenvolver habilidades de produção, compreensão oral e escrita em língua inglesa. As aulas serão semestrais e garantem o certificado de extensão com carga horária de 50 horas por módulo.

As inscrições são exclusivamente on-line e estão abertas até o dia 21 deste mês. Para fazer a matrícula, é preciso antes realizar um teste e definir o nível de conhecimento.

Faça aqui a sua inscrição – https://forms.gle/ LM1ofA4jp8YRcrz78

Turmas

– Be you Starter A (turma iniciante, A1): com o professor Cecil de Paiva. Início dia 28 de abril e término dia 28 de julho. Nas quintas e sextas-feiras, das 13h30 às 15h30. Vagas: 30.

– Be you Starter B (turma iniciante, A1): com o professor Ednelson Morais. Início dia 28 de abril e término dia 28 de julho. Nas quintas e sextas-feiras, das 15h às 17h. Vagas: 30.

– Be you Elementary (turma de inglês básico, A2): com a professora Raíne Carla. Início dia 26 de abril e término dia 26 de julho. Nas terças e quartas-feiras, das 16h às 18h. Vagas: 30.

– Be you Pre-Intermediate (turma de pré-intermediário, B1): com a professora Keyse Levy. Início dia 25 de abril e término dia 15 de agosto. Nas segundas e quartas-feiras, das 9h às 10h30. Vagas: 30.