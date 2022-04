Campeonato Acreano tem decisão do segundo lugar nesta quarta-feira

Apesar do Humaitá ter conquistado o título da temporada do futebol acreano com uma rodada de antecedência, as emoções do estadual continuam. Nesta quarta-feira, 20, com dois jogos simultâneos que decidem o vice-campeonato. O segundo lugar na competição garante vaga nas competições nacionais.

O ano foi atípico para os chamados grandes do futebol acreano. Nenhum terá calendário nacional no ano que vem, já que Atlético, Galvez, Independência e Rio Branco ficaram no meio do caminho.

Além do Humaitá, o outro representante do Acre na Copa do Brasil e Brasileirão da Série D em 2023 será São Francisco ou Adesg.

No caso do São Francisco, que pode ter a chance de representar o Acre pela primeira vez na sua história em competição nacional, basta, pelo menos, empatar com o Humaitá. Já o representante de Senador Guiomard só fica com a vaga se vencer o Náuas e o São Francisco tropeçar diante do Humaitá.

Para que ninguém saiba o resultado da outra partida de forma antecipada, a Federação de Futebol do Acre, decidiu que as partidas acontecem de forma simultânea, às 19 horas, na Arena da Floresta. Já a partida entre Humaitá e São Francisco, ocorre no mesmo horário, no Florestão.