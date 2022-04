Bocalom entrega PL que reajusta salários dos servidores: “aumento é o maior dos últimos 20 anos”

Foto: Sérgio Vale/ac24horas

O prefeito Tião Bocalom (PP) entregou na manhã desta quarta-feira, 20, o Projeto de Lei que reajusta o salário dos servidores públicos de Rio Branco. O gestor classificou o reajuste como o maior dos últimos 20 anos. O PL propõe a elevação do salário mínimo na capital acreana para R$ 1,4 mil reais contra os atuais R$ 1,2 mil reais que é o valor do salário mínimo brasileiro.

“Eu sei que é pouco, mas isso é para demonstrar ao servidor público que a gente entende que eles merecem ganhar mais. Não é suficiente, mas mostra o nosso compromisso”, disse Bocalom.

O prefeito deu na área de saúde outro exemplo de aumento significativo e cobrou a presença dos médicos nas unidades básicas. “Um salário base de um médico está saindo de pouco mais de R$ de 2 para R$ 9 mil reais. Com as outras vantagens, o salário chega a R$ 12 mil reais. Acredito que agora vamos ter médicos nas unidades, ninguém queria trabalhar por esse salário. Tenho certeza que os médicos vão cumprir com a sua carga horária, a gente não tinha coragem de exigir pagando tão pouco”, afirma o gestor, citando ainda que um plantão de um médico saltou de R$ 200 para mais de mil reais.

Um outro benefício anunciado por Bocalom é o pagamento retroativo a janeiro. “Vamos injetar R$ 30 milhões apenas com o pagamento retroativo. Isso representa o valor da nossa folha de pagamento. É como se tivéssemos pagando dois salários, o que ajuda a economia”, afirmou.

Como nem tudo são flores, sobrou para o Sindicato da Educação a bronca do prefeito durante o anúncio. Bocalom afirmou que a demora na entrega do PL aos vereadores se deu por culpa do sindicato. “O envio da proposta só atrasou por causa do sindicato. A gente sentou com todos e depois de acertados, eles mudaram de ideia”, afirma.

O prefeito pediu que a Câmara de Vereadores realize uma sessão extraordinária para que as comissões analisem o PL. A expectativa é a de que o Projeto de Lei seja votado até a próxima terça-feira, 26, no máximo.