Taxistas prendem ladrões de cabos de rede elétrica e de telefonia, mas polícia libera suspeitos

O Instituto Federal do Acre (Ifac) abriu as inscrições para seleção de alunos para o Curso de Qualificação Profissional de Microempreendedor Individual (MEI) ofertado pelo Programa Qualifica Mais Progredir, no município de Cruzeiro do Sul. O curso será presencial, gratuito, com aulas no período vespertino nas escolas Comandante Braz de Aguiar e Tancredo Neves. Ao todo, são ofertadas 500 vagas.

Clique aqui e acesse o edital destinado à seleção de alunos

O curso é destinado aos beneficiários do Auxílio Brasil ou que estejam inscritos no Cadastro Único (CadÚnico), que tenham 18 anos ou mais, e Ensino Fundamental Completo.

A formação tem carga horária de 160 horas e a previsão é que as primeiras cinco turmas iniciem as aulas no dia 16 de maio.

O edital prevê o pagamento de assistência estudantil aos alunos, como auxílio para alimentação e transporte.

Inscrições

As inscrições serão realizadas de forma presencial, de 18 até 25 de abril, das 8h às 16h, no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), localizado no Bairro da Cobal e no Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS) no Bairro do Alumínio, atrás do Ginásio Esportivo Bezerrão.

Para efetuar a inscrição, o candidato deverá preencher a ficha de pré-matrícula (disponível no anexo III do edital), além de anexar ao formulário os documentos obrigatórios, que são:

a) Comprovante de nível de escolaridade completo (declaração, autodeclaração – Anexo IV do edital, histórico ou certificado);

b) Documento de identidade com foto;

c) CPF, caso não conste no documento de identidade;

d) Número de Identificação Social (NIS/PIS), se houver;

e) Documento comprobatório de ser beneficiário ativo do Programa Auxílio Brasil (Folha de pagamento atualizada) ou inscrição no CadÚnico (Folha resumo atualizada).

A lista de inscritos será publicada no site do Ifac, no dia 27 de abril. A seleção dos candidatos será feita através de sorteio público realizado on-line no canal do Ifac no Youtube, do dia 03 de maio.

O Processo Seletivo Simplificado é conduzido por uma comissão designada pela Pró-Reitoria de Extensão do Ifac. Dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail: [email protected] br