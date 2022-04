Ônibus da Trans Acreana perde eixo traseiro e usuário denuncia péssima situação de frota

O governador Gladson Cameli recebeu nesta terça-feira, 19, dois secretários nacionais durante o encontro estadual: A transversalidade do SUAS e Programa Auxílio Brasil. Vieram a secretária Nacional de Assistência Social, Maria Yvelônia, e o secretário nacional de Renda e Cidadania, Átila Brandão Jr.

Durante o encontro ocorrido em Rio Branco e que reuniu dezenas de servidores públicos, o governador não poupou elogios ao presidente Jair Bolsonaro. Na ocasião, Cameli ainda assinou pela primeira vez no estado o decreto de cofinanciamento que garante R$ 4 milhões aos 22 municípios acreanos para ações de gestão social.

“Todas as ações que o governo do estado tem tido, nós temos a chancela do nosso presidente da república. Muitos não entendem. Faço aqui um agradecimento especial ao presidente. Não vou entrar no mérito da opinião de A ou B, vou cumprir aquilo que eu tenho, que é ser grato”, disse diante do público.

Gladson afirmou que o estado não pagou nem mesmo um real para comprar vacina contra a Covid-19, pois o governo federal enviou os lotes. “Não pagamos frete de avião para trazer aos centros de distribuição de São Paulo para cá, porque tivemos a força aérea brasileira para isso”.

O governador do Acre ressaltou que criticar e jogar pedra é muito fácil: “o bom é quando você mete a mão na massa e calça o sapato”, argumentou, destacando a importância da assistência social, tanto na teoria quanto na prática. “Se nós não tivermos consciência e um pensamento de união, as coisas se tornam cada vez mais difíceis”, completou.

A secretária Maria Yvelônia também falou da jornada pelo Brasil para estar próximo aos municípios e de quem realmente faz o atendimento da população. Cameli disse que ainda luta contra um adversário poderoso: a burocracia. “Ser gestor público hoje não é fácil. Se não for com esse princípio de determinação e de querer fazer, se não tivermos a humildade de enfrentar o que precisa ser enfrentado, não vamos para frente. Por isso preciso do trabalho de cada um de vocês, servidores”, concluiu.

Fotos: Sérgio Vale/ac24horas