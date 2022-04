Divórcios cresceram 27% no Acre em meio à pandemia

Os divórcios cresceram 27% no Acre entre 2020 e 2021 no Acre, segundo os dados divulgados nesta segunda-feira (18) pelo Colégio Notarial do Brasil. Foram 186 casamentos desfeitos em 2020 contra 236 no ano seguinte, período considerado o auge da pandemia da Covid-19.

Em termos percentuais, o Acre é 3º onde mais casais decidiram pôr oficialmente um fim na relação.

O Distrito Federal liderou o crescimento dos divórcios no ano passado, com uma alta de 40%, para 2.583. Houve altas acentuadas também no Amapá (33%), Acre (27%), Pernambuco (26%) e Roraima (19%).

Em números absolutos, São Paulo lidera com folga: foram 17.701 casamentos desfeitos em 2021. Paraná aparece na segunda posição, com 9.501, seguido por Minas Gerais (8.025).

A possibilidade de realização de divórcio online pode ter dado impulso a esse movimento. (CNB/G1)