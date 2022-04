Inadimplentes do Acre convivem com 1,4 milhão de contas atrasadas

Os 271,5 mil inadimplentes do Acre convivem com uma montanha de 1.401.165 contas em atraso. Boletos, faturas do cartão, parcelas dos empréstimos, cheque especial e outros somam R$ 1.016.697.823,32 em valores de fevereiro de 2022. Segundo a Serasa, o valor médio da dívida por pessoa é de R$ 3.743,61, mas o valor médio de cada conta é bem menor: R$ 726,00.

Os números da inadimplência no Acre não estão entre os maiores quando se compara apenas os Estados da Amazônia. O valor de cada dívida, por exemplo, é o 2º menor da região, ganhando apenas do Amapá (R$500).

Para especialistas, a escalada da inflação e dos juros a partir do surgimento da pandemia da Covid-19 fizeram com que a inadimplência crescesse muito nos últimos meses em todo o Brasil.

Veja os dados da inadimplência na Amazônia: