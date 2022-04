Governo convoca mais 11 aprovados no concurso para Procurador

O Procurador-Geral do Estado do Acre em exercício, Leonardo Silva Cesário Rosa, convocou por meio do Diário Oficial desta segunda-feira, 18, 11 candidatos aprovados no último concurso para o cargo de procurador no Acre. São eles: André De Farias Albuquerque, Raquel De Melo Freire Gouveia, Filipe Rocha Drummond, Luis Cabral Morais, Alan De Oliveira Dantas Cruz, Claudio Henrique De Oliveira Junior, Mayara Rayanne Oliveira De Almeida, Gabriela Dos Santos Barros, Eloise Moreira Campos Monteiro Barreto, Naiana Natacha Souza Carvalho Gonçalves e José Neto Castelo Branco De Vasconcelos.

Até o próximo dia 28 de abril, os candidatos devem apresentar diversos documentos como cópia autenticada do diploma de Bacharel em Direito, fornecido por instituição devidamente reconhecida pelo MEC; comprovante de inscrição definitiva na Ordem dos Advogados do Brasil e atestado de capacidade física e psíquica, fornecido pela Junta Médica Oficial do Estado do Acre, além de outros documentos que devem ser entregues das 8h às 12h e das 14h às 18h, na sede da Procuradoria-Geral do Estado do Acre, sito à Avenida Getúlio Vargas, n. 2.852, Bosque,

Os candidatos também devem levar vários exames como avaliação cardiológica com ECG (eletrocardiograma) e Raio X de tórax com laudos; avaliação neurológica; avaliação oftalmológica com exame de Acuidade Visual. Após obter todos os laudos médicos nas especialidades supracitadas, o candidato deverá comparecer até o dia 26 de abril de 2022, no horário de 8h às 11h, à Junta Médica Oficial do Estado, sito à Rua Benjamin Constant, n. 351, Cerâmica, telefone (68) 3215-4332, em Rio Branco, para inspeção médica.

Em caso de não comparecimento ou não apresentação dos documentos, o candidato não será nomeado e não tomará posse no cargo.