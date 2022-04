Fiéis retornam às celebrações da Páscoa com redução da Covid-19

As celebrações realizadas pela Igreja Católica no estado do Acre em 2022, ganharam de volta a participação dos fiéis após dois anos sem a presença física das pessoas por conta da pandemia do novo coronavírus. Nesse domingo, 17, dia de Páscoa, a Catedral do Centro de Rio Branco se surpreendeu com a grande quantidade de participantes.

Padre Jairo Coelho, vice-reitor da catedral na capital acreana, afirmou que as celebrações em torno da Semana Santa foram um recomeço. “Estávamos 2 anos sem celebrações por causa da pandemia e esse ano já foi possível realizar essas celebrações com a presença dos fieis”, informou.

Segundo ele, desde o Domingo de Ramos, até esse domingo de Páscoa, o número foi muito grande de fiéis que acolheram todas as paróquias para celebrar essa Semana Santa. “Tivemos um grande número de fiéis em todas as celebrações. Continuamos exigindo o uso da máscara, o álcool em gel durante as celebrações. Isso facilita e dá uma segurança para que os fiéis possam vir e participar”, disse o padre.

O engenheiro eletricista André Araújo Rodrigues, de 38 anos, foi um dos fiéis que se sentiram seguros em voltar a participar das ações presencialmente. “Com o retorno, e com todos respeitando o uso de máscara e o distanciamento, funciona, e a gente sente mais Deus. Deixei de vir à igreja por causa da Covid, pois na minha família teve bastante caso, e a gente foi evitando sair e só assistir pela TV”.