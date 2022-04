Estado do Acre recebe R$ 294,9 milhões para alta complexidade em saúde

Com sessão prevista para as 8h30 desta terça-feira, 19, no plenário da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Rio Branco, o Conselho de Sentença deverá julgar a dona de casa Rosilda Souza da Silva Rocha, de 32 anos, acusada de homicídio qualificado. A mulher é acusada de, em setembro do ano passado, ter degolado com um golpe de faca o marido Adriano Magalhães do Nascimento, de 31 anos.

O fato ocorreu na residência do casal, situada no Conjunto Laélia Alcântara, região do Novo Calafate. De acordo com o inquérito instaurado na Delegacia de Flagrante, a causa principal foi uma discussão causada devido ao uso excessivo de bebidas alcoólicas e de drogas, especialmente por parte da acusada.

Marido e mulher estavam bebendo em um bar quando resolveram retornar para casa, onde iniciaram uma discussão. A mulher pegou uma faca e como um único corte na garganta matou o marido Adriano Magalhães do Nascimento, que ainda chegou a ser socorrido pelo SAMU.

Em depoimento, Rosilda Rocha disse que estava bebendo em um bar com o marido quando uma vizinha a convidou para usar droga, e que não lembra de nada do que aconteceu. Ela chegou a ficar desesperada quando foi avisada que tinha matado o marido. Rosilda atualmente está em liberdade, e dependendo do resultado do julgamento de amanhã, será recolhida ao presídio.