Bandidos incendeiam motocicletas por não conseguirem furtar veículos no Acre

O Serviço Social do Comércio – Sesc – no Acre realiza no dia 15 de maio, um domingo, a edição 2022 do Circuito Sesc de Corridas. De acordo com a organização, a corrida tem três percursos definidos que dividirão as categorias: 3 km, 5 km e 10 km. A largada está marcada para às 6h30, no Sesc Bosque, na capital.

As inscrições para o evento estão abertas e podem ser registradas pelo site da entidade ou através do link www.atletismoacreano.org ou www.sescacre.com.br Para efetivar a inscrição, é preciso pagar taxa de R$ 35 (comerciários), e R$ 50 (conveniados e comunidade em geral).

Cada inscrito vai receber um kit da corrida (camisa, número de peito, além de medalha de participação). No momento do recebimento do kit cada inscrito deve entregar um quilo de alimento não perecível.

Segundo o gerente de Esportes do Sesc, Alessandro Pereira, as inscrições vão ocorrer enquanto houver vagas disponíveis (são 300). Haverá premiação de troféus para primeiros, segundo e terceiro lugares em cada uma das categorias.