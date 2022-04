Por meio de nota, PM alerta população para retomada do “golpe da extorsão”

Os réus Edson de Souza Machado e Elvis Presley de Sena Figueiredo, que estão recolhidos à Unidade de Recuperação Social Dr. Francisco d’Oliveira Conde, em Rio Branco, e Mayra Jane Mendes de Oliveira, que cumpre pena em um presídio do estado do Mato Grosso, serão julgados na próxima quarta-feira (20) pelo Conselho de Sentença da 1ª Vara do Tribunal do Júri.

O trio irá responder por crimes de homicídio qualificado, sequestro, roubo, corrupção de menores e participação em organização criminosa. Foram eles que executaram a tiros em maio do ano passado, em um jogo de bingo na pracinha do bairro Cidade Nova, o preso monitorado Leonir Lima Fernandes Júnior, de 24 anos, que cumpria condenação penal por assalto praticado em 2016.

De acordo com o inquérito instaurado na Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), na noite do dia 22 de maio do ano passado Leonir Júnior foi surpreendido com a chegada de quatro pessoas em um automóvel Fiat vermelho que o executaram com vários tiros. O carro usado no atentado tinha sido roubado, cuja vítima havia sido sequestrada.

Investigadores começaram a trabalhar no caso e logo conseguiram chegar a Edson de Souza Machado e Elvis Presley de Sena Machado, que foram presos e permanecem recolhidos ao presídio, de onde saíram para o julgamento. A terceira envolvida, identificada como sendo a mandante, está presa em um presídio do Mato Grosso e será julgada por videoconferência.