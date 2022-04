Petecão governador, Vanda senadora

AS CONVERSAS de bastidores caminham de forma avançada para o possível fechamento de uma chapa que tenha o senador Sérgio Petecão (PSD) para governador e a deputada federal Vanda Milani (PROS), como candidata ao Senado. A conversa entre ambos afinou-se numa reunião na última quinta-feira.

Amanhã, está previsto um encontro do senador Sérgio Petecão (PSD) com os candidatos a deputado federal e deputado estadual do PSD, para colocar o assunto em discussão, como é praxe no partido. Pelas informações colhidas pelo BLOG, não existe resistência dentro do PSD contra a aliança, ao contrário, existe um clima favorável.

A Vanda é um nome que, sem dúvida, somará votos à chapa, porque além de ter sido muito bem votada para deputada federal; vai querer mostrar ao governador Gladson Cameli, que tirou o seu grupo de cargos no governo; e ao senador Márcio Bittar (União Brasil), de que ela tem um eleitorado cativo e que pode fazer a diferença numa eleição majoritária, argumentou ontem um importante dirigente do PSD, em conversa com o BLOG.

A aliança Petecão x Vanda poderá ser formalizada ao longo da semana, e se acontecer, será uma importante mexida nas pedras do tabuleiro da sucessão estadual e para senador. A política é dinâmica, já dizia o saudoso filósofo do Abunã, Rapirã e cercanias, ex-prefeito Luiz Pereira.

NÃO CEDEU À PRESSÃO

PELO visto no novo cenário, a deputada federal Vanda Milani (PROS) não cedeu à pressão do senador Márcio Bittar (União Brasil), de que; se o seu grupo não apoiar as candidaturas do Gladson ao Governo e da Márcia Bittar (PL) ao Senado, ele não dará legenda ao filho Israel Milani, candidato a deputado federal pelo REPUBLICANOS. Vamos ver de que lado a corda arrebenta. É uma situação complexa, de difícil solução.

CANDIDATO DO BOCALOM

UMA FONTE próxima do prefeito Tião Bocalom, revelou ontem que, ele vai apoiar a candidatura à reeleição do deputado José Bestene (PP), num ato de lealdade.

SEM FALAR NA ESTRUTURA

SEM falar na estrutura que o deputado José Bestene (PP) tem na máquina da prefeitura, onde a sua irmã Nabiha Bestene é secretária de Educação.

SEGUROU AS PONTAS

FOI o deputado José Bestene (PP) que segurou junto com a senadora Mailza Gomes (PP), as pontas da candidatura do Tião Bocalom a prefeito, quando o governador Gladson quis direcionar o PP para apoiar a Socorro Neri, na última disputa da PMRB.

SÓ ELA SABE

TENHO recebido muitas perguntas se a senadora Mailza Gomes (PP), será candidata ao Senado ou à Câmara Federal. Respondo sempre que não sei. Só sei que, a indefinição lhe causa prejuízos junto ao eleitorado.

NÃO É SOLITÁRIO

O ENTENDIMENTO de que o ex-senador Jorge Viana ajudaria mais o seu grupo político se for candidato ao governo, não é só do deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB), mas é majoritário entre os partidos aliados. Inclusive, dentro do PT.

VOTO EVANGÉLICO

OS ARGUMENTOS do grupo que apoia as pastoras Jesuíta Arruda e Yael (nora do Pastor Luiz Gonzaga); candidatas a federal e estadual, respectivamente, na chapa do Petecão; e de que a Assembleia de Deus (a que tem mais templos no Acre); tem votos suficientes para elegê-las.

SIGA-ME QUEM QUISER

CONHEÇO pouco o Gladson Cameli, mas o suficiente para não duvidar de que pode escolher seus candidatos a senador e a vice, e tocar a campanha na base do quem quiser me seguir, que me siga. Não é de ir para as cordas.

CANDIDATURAS DEFINIDAS

INFORMAÇÕES dentro do PP dão com certas as candidaturas da Socorro Neri e do Alysson Bestene, a deputado federal. Sem eles, a chapa do PP, que não é essa Coca-Cola toda, enfraqueceria muito na legenda.

PRIMEIRA PERGUNTA

ACOSTUMARAM mal o eleitor acreano. Um candidato a deputado me disse ontem que, a primeira pergunta que recebe do eleitor nas abordagens pedindo votos, é a seguinte: “Doutor, em quanto o senhor pode me ajudar agora; e quanto é que o senhor vai pagar por cada voto, no dia da eleição”. Sem falar nos outros pedidos.

NÃO É DE AGORA

MAS, isso não é coisa nova. Conta o ex-deputado federal Osmir Lima que no auge da sua campanha fez uma grande reunião num bairro; fez um discurso inflamado e demorado sobre seus projetos, pensando que estava abafando. Quando terminou, uma senhora se levantou, e perguntou: “Agora eu quero saber o que eu vou ganhar para votar no senhor”. E bote mais de duas décadas do fato.

BOM MOTIVO

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA aprovou por um bom motivo a proibição de uso de fogos de artifício com estampidos, nas comemorações. Causava sufocos e até mortes de cães. O projeto é de autoria do deputado Pedro Longo (PDT). Agora, é fiscalizar e informar quem comercializa.

PUXADOR DE VOTOS

EX-PREFEITO Marcus Alexandre deverá ser o grande puxador de votos da chapa do PT, para deputado estadual. Deixou o poder, mas é querido pela população.

SEM OUTRO CENÁRIO

CASO a deputada Antonia Sales (MDB) não saia para federal e dispute a reeleição; deverá dividir com o deputado Nicolau Júnior (PP), o pódio dos dois candidatos à ALEAC mais votados do Juruá. Ambos, de grupos fortes.

COISA DE DOIDO

EM uma certa roda política ontem, um deputado da base do governo na ALEAC, dizia que não sabia em quem ia apoiar para governador, embora se saiba estar cheio de cargos no governo. Política, virou uma coisa de doido.

SITUAÇÕES DIFERENTES

OLHO as relações de candidatos a deputados que hoje estão sem mandatos, colocando seus nomes na disputa. Só que vão enfrentar situações diferentes. Uma coisa é ser candidato com esquema no poder, a outra é fora do poder. A emenda pode sair pior do que o soneto.

QUAL O INTERESSE?

O PREFEITO de Manoel Urbano, Tanízio de Sá, detido por estar pescando em área ambiental proibida; alega que a detenção pela PF foi “política”. Não foi. Foi dentro da lei. Qual interesse da PF de querer prejudicar a sua candidatura a deputado? Nenhuma!

ANÚNCIO NO FORNO

COM BASE numa pesquisa a ser fechada amanhã, o MDB deverá anunciar em seguida, de forma oficial, quem será o seu candidato ao governo, se a deputada federal Mara Rocha (MDB) ou o vereador Emerson Jarude (MDB).

FRASE MARCANTE

“O anúncio da Boa-nova é a primeira e principal expressão de amor ao próximo”. Santa Arnaldo Jansen.