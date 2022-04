Lula tem vantagem em 15 estados e Bolsonaro em 8, segundo projeção do jornal O Estadão

Uma projeção feita pelo “Estadão Dados”, com base em pesquisas recentes e resultados de votações anteriores, indica que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem vantagem sobre Jair Bolsonaro em 15 estados do país. Bolsonaro, por sua vez, larga na frente em oito. Nos estados restantes, a distância entre os dois não é grande o suficiente para considerar alguma vantagem relevante.

A metodologia considera que desde 2006, quando Lula se reelegeu, a vantagem dele é, por padrão, ampla nas regiões Norte e Nordeste. Nesta última, por exemplo, Lula lidera em todos os nove estados, onde habitam cerca de 27% dos eleitores do país. Em todos os estados essa vantagem pode ser considerada significativa.

É possível ser observado que mesmo com a saída do PT do poder, o eleitorado da região Nordeste ainda se mostra inclinado a continuar votando no partido, contradizendo as argumentações de que a que a força de Lula – e, mais tarde, de Dilma Rousseff – estaria ligada aos programas sociais e repasses federais na região.

No Norte, onde o total de eleitores representa apenas 8% do universo eleitoral brasileiro, tendo Pará e Amazonas como os maiores colégios e onde Lula garante a liderança, com vantagem para Bolsonaro. Já no Acre, Rondônia e Roraima, a vantagem é do atual presidente, situação que se repete no Centro-Oeste, em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, especialmente pela força do agronegócio.

O presidente também leva vantagem no Distrito Federal, mas em Goiás, a proximidade entre os dois impede apontar algum favoritismo para a disputa presidencial.

Bolsonaro se torna mais forte à medida que caminha para o sul do Brasil. Em São Paulo e nos estados da região Sul, o PT não vence desde 2002. Agora, a situação segue a mesma em Santa Catarina e no Paraná, mas dá sinais de possíveis mudanças no Rio Grande do Sul.

A dúvida também é percebida em São Paulo, maior colégio eleitoral do país, onde Lula e PT têm se mostrado mais competitivos do que nas eleições anteriores, o que chama atenção para a possibilidade de mudança de cenário.

Lula também mostra vantagem em Minas Gerais (segundo maior eleitorado do Brasil) e Espírito Santo, enquanto no Rio de Janeiro, é mais um dos que mostra disputa apertada e indefinição de vitória. Com quase 43% dos votantes do país, os quatro estados do Sudeste representam o mesmo número de eleitores de Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

Com base nas informações do jornal O Estadão.