IV Feira do Peixe de Mâncio Lima movimentou mais de R$ 60 mil em três dias de evento

Nesta quarta-feira, 13, a prefeitura de Rodrigues Alves reiniciou as atividades no Centro de Convivência do Idoso, espaço voltado para a interação entre o público da terceira idade do município. O prefeito Jailson Amorim apresentou a nova equipe e anunciou a reforma do local. “Estamos voltando com as atividades do público da melhor idade. Vamos fazer uma reforma para garantir um espaço adequado e confortável para eles mas durante a reforma, vamos manter os serviços em local alugado”, explicou.

O novo coordenador do Centro de Convivência do Idoso, Joabisson Nascimento, afirmou que as atividades serão ampliadas. “A volta das atividades, era um anseio dos nossos idosos. Como a pandemia de Covid-19 deu uma amenizada fizemos um planejamento e por determinação do prefeito Jailson Amorim e vamos ampliar nossas ações e atividades”, disse.