No Acre, carta indígena exige ações contra redução de Resex e estrada para Peru no Juruá

Indígenas de todas as etnias do Acre estiveram mobilizado em Rio Branco entre os dias 11 e 14 deste mês no 1º Acampamento Terra Livre Estado.

Nesta sexta-feira (15) foi publicada o Documento Final do ATL no Acre. Entre todas as questões abordadas -saúde, educação, demarcação territorial -os indígenas estão preocupados temas como a tentativa de redução da área da Reserva Extrativista Chico Mendes, uma proposta da deputada Mara Rocha, mas principalmente querem suspensão da proposta de se construir estrada entre Cruzeiro do Sul e Pucallpa.

“Reivindicamos ações do governo brasileiro para a defesa das fronteiras e proteção da ameaça das estradas que estão sendo construídas no país vizinho e que afetará gravemente as terras indígenas, a floresta e o meio ambiente no Alto Juruá. Exigimos ações contra a estrada que está sendo construída para ligar o Rio Ucayali e o Rio Juruá (Nueva Itália – Puerto Breu) na fronteira, e a suspensão da proposta de construção da estrada entre Cruzeiro do Sul e Pucallpa, que está sendo promovida sem consulta, com risco de dano ao meio ambiente, grilagem, poluição dos rios, invasão dos nossos territórios e dos isolados”, diz o documento.

https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:60016d10-2650-3e57-9b9d-536ab2fe5030#pageNum=1