Dois são mortos a tiros em confronto com a polícia na fronteira do Acre

Uma ação policial realizada durante todo o dia deste sábado (16) na região do bairro Leonardo Barbosa, em Brasiléia, terminou com dois suspeitos mortos em confronto com as forças de segurança que estão há vários dias na região de fronteira em força-tarefa contra uma explosão de homicídios motivada pela guerra entre facções.

O trabalho conjunto que começou ainda no período da manhã resultou em um confronto com dois foragidos da justiça que estariam, segundo as investigações que estão em andamento, envolvidos diretamente em mortes que vêm sendo registradas desde o mês de fevereiro passado.

Os dois suspeitos mortos neste sábado foram identificados como Raimundo Castro de Oliveira e Sérgio Manoel Gadelha da Silva, ambos de idade inicialmente não informada. Eles foram cercados e resolveram não se entregar efetuando disparos contra os policiais que cercaram a casa onde se encontravam.

Em resposta, segundo as informações, os policiais revidaram e os dois foram baleados. Eles ainda foram levados com vida para o Hospital Regional Raimundo Chaar, de Brasiléia, mas não resistiram à gravidade dos ferimentos e foram a óbito no Pronto Socorro da unidade hospitalar.

O delegado plantonista, Ricardo Castro, e sua equipe já estão trabalhando no caso, indo até o local para coletar dados e informações. Os corpos foram disponibilizados à Polícia Técnica que fará o transporte ao Instituto Médico Legal (IML) de Rio Branco para os procedimentos e liberação aos familiares.

Momentos depois do ocorrido, o tenente-coronel Sandro Oliveira, da Polícia Militar do Acre, que está atuando na operação que vem acontecendo desde o início do mês na região da fronteira, afirmou que o trabalho das forças de segurança prosseguem e que não há prazo para que a força-tarefa deixe a região.

“Não tem data para término da presença do Estado aqui na fronteira. Estaremos presente até quando for necessário para levar tranquilidade aos moradores e quero aqui, agradecer a atuação de todos os envolvidos, além do apoio e parceria da Força Policial boliviana no combate ao crime”, destacou o Coronel.

Na ação que terminou com os dois suspeitos mortos foram apreendidos dois revólveres, sendo um calibre 32 e o outro calibre 38, além de munição calibre 9 milímetros, que possivelmente seria de um terceiro suspeito, que saiu da casa momentos antes da chegada dos policiais.

Com a colaboração do jornalista Alexandre Lima, do jornal O Alto Acre.