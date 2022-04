Edvaldo: “Jorge Viana pode disputar o governo”

“A REFLEXÃO do Jorge Viana disputar o governo não está fora do debate político”. A afirmação foi feita ontem ao BLOG, por um dos cardeais do bloco de partidos de esquerda, deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB).

Na sua avaliação, a cada dia que passa essa reflexão vai tomando corpo, ao ponto de não estar descartada. E argumentou Magalhães que, com o afunilamento de nomes, a disputa pela única vaga do Senado será tão intensa como a para o governo.

O deputado ressaltou também que, uma candidatura do Jorge ao governo seria um passo importante para a reconstrução do bloco dos partidos de oposição, acrescentando, que uma candidatura a senador não teria essa amplitude. “Não tenho dúvida de que, com as candidaturas postas até aqui para o governo, o Jorge Viana chegaria ao segundo turno da eleição”, pontuou ele.

No segundo turno, prevalecem as composições. Não existe ainda uma data definida para ser anunciado se o Jorge sairá para o Governo ou Senado, mas na projeção do deputado Edvaldo Magalhães a decisão não pode passar de maio. “Precisamos entrar em campo”, defendeu o parlamentar.

PLANO B

PARA Magalhães, num Plano B, caso o Jorge Viana saia para senador, a opção será o bloco de esquerda apoiar a candidatura do deputado Jenilson Leite (PSB) ao governo.

PERGUNTAS E RESPOSTAS

O PRESIDENTE do União Brasil, Luciano Bivar, lançou a sua candidatura a presidente. Mas, na visão de analistas políticos nacionais, é uma pedra para emplacar a vice na chapa da terceira via. Como candidato a presidente ou como vice, deixaria o partido no Acre, continuar apoiando a reeleição do Bolsonaro? Fiz a pergunta ontem a quatro dirigentes partidários, a resposta unânime, pode ser traduzida na seguinte frase: “Nem a pau, Juvenal!”.

NÃO VAI ABRIR A PORTA

POR MAIS que tente, também não consigo assimilar que, um candidato a presidente vai deixar o seu partido num estado apoiar, oficialmente, um adversário. Ainda que, num estado pequeno. Por isso, quero ver qual será o final desta novela, que pode modificar todos os seus capítulos.

CANETA AZUL

E, nesta história, o todo poderoso é o presidente do União Brasil, Luciano Bivar, contrário à reeleição de Bolsonaro. E, com a caneta na mão, pode brecar a vinda de recursos para um estado que queira se rebelar. Lembrando que, a executiva do União Brasil é provisória.

FOCAR NUMA META

A EX-PREFEITA Socorro Neri (PP) agiu certo, quando mandou tirar o seu nome de uma enquete sobre o vice do Gladson. Tem que focar na sua candidatura a federal. Se ela ficar na indefinição, pode acabar sem mel e cabaça.

MAIS ENCORPADO

NA CHAPA do PP, que não conseguiu ser a última bolacha do pacote, o nome mais encorpado na disputa de vaga para deputado federal, aparentemente, é o da Socorro.

POSTURA DE SABEDORIA

O DEPUTADO federal Alan Rick (DEM) está adotando uma postura de sabedoria política em tocar seu nome para o Senado, comendo o mingau pelas beiradas, sem alarde, e apostando que as pesquisas solidificarão sua candidatura.

GRANDE DEFENSOR

ALGUÉM pode discordar das suas posições, das suas teses econômicas, na recente refrega entre o governo e o magistério, mas ninguém pode negar ter sido o deputado Daniel Zen (PT) um defensor intransigente das causas da Educação. Em momento algum, ele se omitiu do debate.

DISPUTA BRABA

ANTONIA Lúcia, Keiliane Codeiro, Israel Milani e Roberto Duarte, são os favoritos para disputar a vaga ou as vagas de deputado federal no REPUBLICANOS. O partido projeta ficar com duas vagas. Pode-se prever uma disputa braba.

OUTRA DISPUTA BRABA

UMA outra disputa braba está prevista no União Brasil, com cinco nomes fortes, brigando por duas vagas: Meire Serafim, Fábio Rueda, Coronel Ulysses – e se não emplacar para o Senado, entra o Alan Rick – e o Eduardo Veloso.

QUEM É FÁBIO RUEDA?

PODE alguém indagar, quem é Fábio Rueda? É um médico cardiologista, da equipe que presta atendimentos cirúrgicos ao estado; seu irmão Rueda, é um dos dirigentes nacionais do União Brasil; e é um nome lançado pelo senador Márcio Bittar (União Brasil). O coloco na disputa, pelos nomes experientes que vão coordenar a sua campanha. E, para federal, se você tiver uma boa coordenação de campanha, se estruturar, e fazer as alianças certas, está no jogo da disputa.

FECHANDO PESQUISA

PESQUISA do DELTA sobre a disputa de senador e governador, está prevista para fechar na segunda-feira. É a primeira a ser feita após a acomodação do quadro eleitoral, com o troca-troca de partidos.

NÃO PRECISA DE CARGOS

CONVERSANDO ontem, com uma figura política experiente, esta fez a seguinte observação, sobre a decisão do governo de tirar os indicados pelo grupo da deputada federal Vanda Milani (PROS): “Não lhe atinge em nada, a Vanda não depende de cargos, é bem resolvida financeiramente. E, por isso não se pode admirar, se resolver disputar o Senado”. Se terá coragem estamos perto de saber.

CURTO E GROSSO

PODE SER DEFINIDO, como um recado curto e grosso, do senador Márcio Bittar (União Brasil), na coluna do colega Astério Moreira, de que a não inclusão da Márcia Bittar (PL) na chapa majoritária do Gladson Cameli, significaria um rompimento político com o governo, e ficaria liberado para outras composições política. Vixe, Santo Onofre!

CANDIDATURA MANTIDA

O SENADOR Márcio Bittar (União Brasil), tem reiterado que, em qualquer cenário político a Márcia Bittar (PL) será candidata a senadora, por ter o aval do Bolsonaro.

TRABALHOU MUITO

O ex-presidente do PSL, Pedro Valério, pegou a sigla do zero e estruturou no estado. Mesmo tendo perdido o protagonismo no partido, tem um trabalho; por isso a sua candidatura a deputado federal não é só para compor o quadro e não pode ser menosprezada.

FRASE MARCANTE

“O talento molda-se na solidão; o caráter, na conivência”. Johana Goethe.