Ministério habilita e repassa R$1,9 milhão para 10 novos leitos de UTI no Pronto-Socorro

O Acre aderiu nesta 2ª semana de abril ao Balcão Único, sistema lançado pelo Governo Federal que permite a qualquer cidadão abrir uma empresa de forma simplificada e automática.

Segundo o Ministério da Economia, o sistema já está presente nas Juntas Comerciais de 24 unidades da federação, reduzindo o tempo e os custos para abrir um negócio.

Além do Acre, as Juntas Comerciais de seis estados implementaram recentemente a iniciativa: Amapá, Amazonas, Ceará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Roraima.

A solução tecnológica utilizada no Balcão Único integra os dados entre órgãos de cada esfera do governo e unifica a coleta de todos os dados necessários para a abertura e funcionamento de uma empresa. Tudo é feito através de um formulário eletrônico único, pela internet.

O projeto do Balcão Único é liderado pela Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital e conta com a atuação das equipes da Secretaria Especial da Receita Federal, do Sebrae, das Juntas Comerciais e da Secretaria Especial de Modernização do Estado (Seme) da Secretaria-geral da Presidência da República. (ME)