Homem aponta arma para policiais e acaba baleado na Sobral

O Auxílio-Brasil começa hoje (14/4) a cair na conta de 110.713 famílias beneficiárias no Estado do Acre. Serão inicialmente pagos os benefícios com Número de Identificação Social (NIS) final 1 referente ao mês de abril.

O Auxílio Brasil é voltado para pessoas em situação de vulnerabilidade econômica e social e garante uma renda mensal de pelo menos R$ 400. Para serem habilitadas, as famílias devem atender os critérios de elegibilidade, ter os dados atualizados no Cadastro Único nos últimos 24 meses e não podem ter informações divergentes entre as declaradas no cadastro e as de outras bases do Governo Federal.

O auxílio-gás também está sendo pago no Acre. Veja os valores no link:

https://www.gov.br/cidadania/pt-br/noticias-e-conteudos/desenvolvimento-social/noticias-desenvolvimento-social/auxilio-brasil-comeca-a-ser-pago-a-mais-de-18-milhoes-familias-nesta-quinta-feira-14-04/folha_pab_abr_2022_publicacao.pdf