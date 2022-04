Josemar Portes é exonerado do cargo de delegado-geral e Henrique Maciel assume comando da Polícia Civil

O delegado Josemar Portes foi exonerado do cargo de delegado-geral de Polícia Civil do Estado nesta quarta-feira, 13. A demissão foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial do Estado.

Em seu lugar, o delegado Henrique Maciel, que já foi chefe de polícia no início da gestão de Gladson Cameli, assumirá o comando da chefia de polícia.

Com o novo comando, a polícia civil deverá passar por uma restruturação com troca de delegados em vários setores, inclusive na Delegacia de Combate a Corrupção, que deverá ter novo delegado titular nos próximos dias.