Governo da Malásia libera inscrições em cursos gratuitos para professores do Brasil

O governo da Malásia, país do sudeste asiático, liberou as inscrições para cursos gratuitos com foco no aprimoramento profissional de professores e diretores escolares. Todas as formações são a distância e, até o momento, não há limites de inscrições. Professores e diretores brasileiros interessados devem ter fluência em inglês. O formulário de inscrição, também no idioma, deve ser enviado por meio da Assessoria Internacional do Ministério da Educação (MEC).

As especializações são dadas no âmbito do Programa de Cooperação Técnica da Malásia (MTCP). Desde que o programa foi criado foram mais de 60 capacitações que beneficiaram mais de 35.500 participantes de 144 países.

O MTCP tem como foco o desenvolvimento dos recursos humanos por meio da oferta de cursos de formação em várias áreas essenciais para o desenvolvimento de um país, como: agricultura, economia, finanças, gestão e administração pública, ciência, tecnologia e ICT, diplomacia da saúde, segurança e proteção. No Brasil, os cursos são acompanhados pela Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores (ABC/MRE) em parceria com o MEC.

Confira os cursos:

Inovação na Pedagogia da Língua Inglesa: Melhores Práticas e Avaliação

O curso ensinará aos participantes o desenvolvimento de métodos inovadores de ensino e de aprendizado do inglês como segunda língua. Serão 25 horas de aulas, com temas como: criatividade e inovação; pedagogia ELT; avaliação em ELT; práticas atuais em sala de aula e seu impacto sobre os estudantes e professores; e educação do século XXI. O formulário de inscrição deve ser enviado até o dia 24/06/2022 para o e-mail [email protected]

Entre os requisitos para participar estão:

– Ser professor em serviço;

– Ter de 2 a 3 anos de experiência profissional;

– Ser competente em Língua Inglesa;

– Ter entre 25 e 55 anos;

– Possuir conhecimento básico de computadores e habilidades em TIC; e

– Não ter participado de nenhum curso no âmbito do MTCP.

Aperfeiçoamento de Profissionais da Educação do Ensino Técnico e Profissional: Desenvolvimento de Habilidades no Período da Covid-19

O curso será dividido em três partes: heutagogia e cibergogia no ensino e aprendizagem do século XXI; habilidades inovadoras de resolução de problemas; e aprimoramento para educadores em situações de mobilidade internacional. Os interessados devem preencher o formulário de inscrição até o dia 01/07/2022 e enviar para o e-mail [email protected] Os critérios para candidatura são:

– Ser profissional da educação profissional técnica (educador, palestrante, professor ou instrutor de escolas técnicas e profissionais);

– Ter um bom domínio do inglês falado e escrito;

– Saber utilizar ferramentas on-line (Zoom, Google Meet, Microsoft);

– Ter capacidade de trabalhar de forma independente e em grupo.

Desenvolvimento de Capacidade para Administradores de Escolas Primárias

O objetivo da formação é ensinar formas de otimizar estratégias de planejamento, além de trazer novas abordagens de ensino e aprendizagem. O curso abordará tópicos como: líderes de professores; mentoria e coaching; habilidades de liderança e gestão; mundo VUCA; formas de lidar com a mudança. O formulário deverá ser enviado até o dia 08/07/2022 para o e-mail [email protected] Os critérios para candidatura são:

– Ser diretor de escola primária;

– Ter 2 a 3 anos de experiência profissional;

– Ser competente em Língua Inglesa;

– Ter entre 25 e 55 anos;

– Possuir conhecimento básico de computadores e habilidades em ICT;

– Não ter participado de nenhum curso no âmbito do MTCP.

Com informações do MEC e da Assessoria Internacional

Fonte: Agência Educa Mais Brasil