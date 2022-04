“É a nossa voz”, diz líder do acampamento Terra Livre que protesta em Rio Branco

Um ação de Polícia Militar de Rio Branco após uma chamada de um possível sequestro de motorista de Uber, na noite deste domingo (10), prendeu cinco indivíduos por porte ilegal de armas e munições.

As prisões ocorreram na região do Segundo Distrito da capital, quando os suspeitos foram avistados por uma das guarnições envolvidas nas imediações do supermercado Araújo do Amapá, na Via Chico Mendes.

Os policiais acionaram reforços para fazer a abordagem a um veículo onde cinco indivíduos foram detidos portando duas armas de fogo tipo pistola e munições calibre .12GA, .22 e de .9 milímetros, além de quatro placas de alumínio com uma capa de colete tático.

Os detidos são: José Gustavo Vicente da Silva, de 18 anos; Marcos Leitão Muniz, 19 anos; Cleber Silva Marques, de 21 anos; Diego de Lima Teixeira, de 18 anos; e Jefferson Washington dos Santos, 27 anos.

Eles foram abordados após a polícia ter sido noticiada de que haviam abandonado um carro VW Up, de cor prata, próximo ao parque Chico Mendes, e entrado em um veículo Fiat Punto, de cor vermelha, em direção a corrente.

Um dos envolvidos, Jefferson Washington dos Santos, disse aos policiais que teria levado os demais presos, no Fiat Punto, para tentar matar uma pessoa no município de Senador Guiomard.