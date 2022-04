Consumo de água em municípios isolados é direto do igarapé, denuncia Jenilson

O deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) disse nesta terça-feira (12) que, sobre a retomada do ano letivo presencial no Acre, recebeu um comunicado da Escola José Martins, no Vale do Juruá, enviado à comunidade escolar, informando que as aulas não começaram por falta de servidor de apoio.

“Foi comunicada à coordenação de Cruzeiro do Sul e à Secretaria de Educação mas não foram feitas as lotações. É impossível abrir uma escola de 400 alunos sem transporte e merendeira”, disse o deputado.

Magalhães irá pedir mais uma vez ao secretário que providencie uma solução, pois não há impedimento pois tem recursos e meios.