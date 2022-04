Acreano é morto a facadas em quitinete no Espírito Santo

O acreano Jeferson Souza Rodrigues de 29 anos, foi encontrado morto em uma quitinete, no bairro Araçás, em Vila Velha, na Capital do Espírito Santo. Com sinais de esfaqueamento, a vítima morava a poucos dias no local.

O corpo foi achado por um aposentado, dono do local, nesta segunda-feira, 11, depois de um vizinho avisar que estava um forte cheiro na residência.

“O vizinho reclamou. Aí ele desceu e falou: olha, tem alguma coisa lá dentro estragada. Foi a hora que eles abriram e ele estava morto lá dentro”, contou o aposentado Antônio Rodrigues Ferreira, proprietário da quitinete.

A Polícia Civil encontrou no espaço uma faca que pode ter sido usada no crime. Jeferson morava no local com um primo e um amigo, que também são do Acre. Seu primo contou para a polícia que se mudou da quitinete há mais de dez dias porque, a vítima e o outro homem que vivia no imóvel bebiam muito e usavam drogas. O amigo de Jeferson não foi mais visto depois do assassinato.

Segundo a perícia o corpo foi encontrado enrolado em um lençol, e o crime pode ter acontecido entre sábado (9) e domingo (10). Jeferson Souza era pintor e foi visto pela última vez no sábado de manhã. Os investigadores tentam descobrir quem é o outro homem que estava bebendo com ele no fim de semana.

O corpo da vítima foi levada para o Departamento Médico Legal de Vitória e até o momento nenhum suspeito do crime foi preso.