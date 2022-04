Prefeito de Xapuri tem principio de infarto e cateterismo é feito às pressas

O prefeito de Xapuri, Ubiracy Vasconcelos, de 57 anos de idade, deu entrada no Pronto Socorro de Rio Branco, na manhã desta segunda-feira (11), com um princípio de infarto, segundo informações levantadas pelo ac24horas.

De acordo com informações da assessoria da prefeitura, ele se sentiu mal pela madrugada, registrando uma queda de pressão. Depois de ir ao hospital local pela manhã, ele foi transferido para Rio Branco em uma ambulância de suporte sanitário.

Ele chegou a Rio Branco em condição estável, consciente, e chegou a falar com assessores por volta das 8h da manhã. No entanto, a sua chegada ao Pronto Socorro da capital foi marcada por um tumulto que foi registrado em vídeo.

Ao chegar no PS, a esposa do prefeito, Dayana Vasconcelos, se indispôs com o repórter Davi Sahid, do ac24horas, que estava de plantão no local e chegou a partir para cima do profissional para impedir que ele filmasse o desembarque do gestor.

A primeira-dama usou as mãos por várias vezes para impedir que o repórter fizesse o seu trabalho. De acordo com Sahid, ele teve que pausar a gravação para não ter o seu telefone derrubado ao chão durante as investidas da esposa do prefeito.

O jornalista também relatou que ao passar ao lado do que acontecia, já na maca que o levava para a emergência do Pronto Socorro, o prefeito teria dito: “tira uma foto desse filho de uma puta”, se referindo a ele.

A última informação obtida a respeito do estado de saúde do prefeito, dava conta de que ele teria sido transferido do Pronto Socorro para o hospital Santa Juliana para fazer um cateterismo de emergência.

