Metade da bancada do Acre votou favorável à urgência da PL das Fake News

Mais um homicídio foi registrado na madrugada deste domingo, 10, em Rio Branco. Um homem identificado como Leonilson Araújo de Alcântara, de 31 anos, foi assassinado a tiros no Beco do Trapiche, localizado na rua Lili Cadaxo, no bairro Vila Betel.

De acordo com informações da Polícia, Leonilson era usuário de drogas e foi perseguido no Beco do Trapiche por três homens não identificados, que o abordaram e em posse de uma arma de fogo efetuaram dois tiros que atingiram no peito da vítima. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

Moradores da região escutaram os tiros e quando saíram de suas casas para saber o que tinha acontecido encontraram Leonilson ferido e acionaram a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas quando os paramédicos chegaram nada puderam fazer pela vítima que já se encontrava sem vida.

Policiais Militares estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos do Perito em criminalística. Os autores do crime não foram encontrados. O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

A Polícia acredita que o crime pode ter relação a uma dívida de droga, uma vez que, Leonilson não tem passagens pela justiça e nem é membro de organização criminosa. O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).