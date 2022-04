Começou a cair hoje (8) R$ 43 milhões do 1º FPM de abril na contas das prefeituras do Acre

O Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre) concluiu a reforma do prédio do posto de inspeção e a instalação de balança rodoviária na AC-90, a Transacreana, em Rio Branco. O intuito é que o equipamento facilite o monitoramento e controle da quantidade transportada por veículo, bem como da otimização de tempo do processo, entre outras vantagens.

O prédio reformado dispõe de um novo estacionamento, sala especial com ar condicionado, banheiro, dormitório e praça com bancos de madeira. Além disso, o local conta com nova pintura, nova cobertura, calçada, meio-fio e paisagismo.

A revitalização do prédio garante melhores condições de trabalho para os motoristas que realizam o transporte de cargas, bem como beneficia as famílias com que necessitam de mais segurança na estrada para realizar o escoamento da produção.

A balança deve ser controlada por uma central computadorizada, monitorada por um colaborador do Deracre, que vai receber capacitação para o serviço.

Com informações da Agência de Notícias do Acre